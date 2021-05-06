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تعليقات الزوار2
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فقدان المناعة المكتسبة يا سادة ماشي السيدا، رآه السيدا هيا المرحلة الأخيرة من المرض
ممكن نتواصل معه ونساعدوه ولو بالقليل؟ كان عليكم تحطو شي وسيلة ديال الاتصال بهذا المسكين من عند القلوب الرحيمة. الدنيا فايتة وكلشي كيبقى فيها. حنا اللي كنمشيو