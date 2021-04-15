حياتي فالزنقة من آزمور

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تعليقات الزوار8
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أنت أنقى وأطيب من ألف واحد. شحال من واحد فلباسو نقي وعقلو موسخ وكيأدي الناس. ربي عوينك
في بلدنا لازالت هاته الفئات في النسيان، لا احد يتكلم عنهم ولا يأخذ بايديهم، وهي الاحوج الي العناية لانهم جزء منا ابينا ام كرهنا…
الله إحسن ٱعوين اللي جات فيه في هذا الزمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله إعاون أصحاب القلوب الرحيمة ويحد من بأس القلوب القاسية.
” الله ياخذ الحق فلي كان سباب فالتشرد شحال من واحد فهاذ البلاد، الله يمهل ولا يهمل…! “
أوجه هذا المقال الى السلطات؛ نحن كدولة إسلامية واجب التكفل بهذه الفئة المحرومة من كل حقوقها والبحث عن المسببات ولا يجب الانتظار حتى مجيء شهر رمضان المبارك وإدراج هذه الفئة المقصية والمنسية من المجتمع المغربي.كما أنها تسيء إلى سمعة وصورة الوطن. فسبحان الله؛ الناس حال وأحوال؛ ولا ننسى ذوي الإحسان والقلوب الرحيمة والتي تعمل على قدر المستطاع وفي صمت أحيانا لتقديم الدعم لهؤلاء المتشردين.
هذه هي الحقيقة والارقام الصحيحة يا وزارة التخطيط
وليس الأرقام التي تروجون لها لبيع الأوهام للمغاربة .
الصورة خير من ألف كتاب.
اللهم فرِّج همّ المهمومين من المسلمين يارب العالمين.
لاحول ولاقوة الا بالله
من اكل حق هدا الانسان
سوال لجميع المغاربة