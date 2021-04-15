حياتي فالزنقة من آزمور

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‫تعليقات الزوار

8
  • amal
    الخميس 15 أبريل 2021 - 13:15

    أنت أنقى وأطيب من ألف واحد. شحال من واحد فلباسو نقي وعقلو موسخ وكيأدي الناس. ربي عوينك

    31
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  • اجديك
    الخميس 15 أبريل 2021 - 13:20

    في بلدنا لازالت هاته الفئات في النسيان، لا احد يتكلم عنهم ولا يأخذ بايديهم، وهي الاحوج الي العناية لانهم جزء منا ابينا ام كرهنا…

    27
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  • abdou
    الخميس 15 أبريل 2021 - 13:26

    الله إحسن ٱعوين اللي جات فيه في هذا الزمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله إعاون أصحاب القلوب الرحيمة ويحد من بأس القلوب القاسية.

    11
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  • abdou_magicien
    الخميس 15 أبريل 2021 - 13:35

    ” الله ياخذ الحق فلي كان سباب فالتشرد شحال من واحد فهاذ البلاد، الله يمهل ولا يهمل…! “

    16
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  • متتبع مغربي من أوروبا
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:03

    أوجه هذا المقال الى السلطات؛ نحن كدولة إسلامية واجب التكفل بهذه الفئة المحرومة من كل حقوقها والبحث عن المسببات ولا يجب الانتظار حتى مجيء شهر رمضان المبارك وإدراج هذه الفئة المقصية والمنسية من المجتمع المغربي.كما أنها تسيء إلى سمعة وصورة الوطن. فسبحان الله؛ الناس حال وأحوال؛ ولا ننسى ذوي الإحسان والقلوب الرحيمة والتي تعمل على قدر المستطاع وفي صمت أحيانا لتقديم الدعم لهؤلاء المتشردين.

    1
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  • الحسين
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:03

    هذه هي الحقيقة والارقام الصحيحة يا وزارة التخطيط
    وليس الأرقام التي تروجون لها لبيع الأوهام للمغاربة .
    الصورة خير من ألف كتاب.

    3
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  • دايز
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:23

    اللهم فرِّج همّ المهمومين من المسلمين يارب العالمين.

    2
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  • anis
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:27

    لاحول ولاقوة الا بالله
    من اكل حق هدا الانسان
    سوال لجميع المغاربة

    0
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