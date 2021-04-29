حياتي فالزنقة من أكادير

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
14:13
الحاجة إلى التطبيب تشغل بلدية "ابن الطيب"
-
13:46
فرنسا ترفع "قيود كورونا" انطلاقا من 3 ماي
-
13:36
المغرب يعرف خصوم "كان" الكرة الشاطئية
-
13:14
الصدفة تقود العسكر إلى مخدرات في أصيلة
-
12:44
الجائحة تفرض الإغلاق الصارم في أرجاء تركيا
-
12:23
توقيف أفراد من القوات المساعدة في الفنيدق
-
11:41
وفاة الصحفي الرياضي السابق شكري العلوي
-
11:32
أرباح "فيسبوك" ترتفع بنسبة 93,8 في المائة
-
11:01
"عيد الشغل" يوقف حملة التلقيح ضد "كورونا"
-
10:39
النظام الجزائري يواصل تطويق الحراك الشعبي
-
10:13
دليل بالدارجة يقرب العمل السياسي من الشباب
-
09:21
"الإذاعة والتلفزة" تؤكد العناية بالمذهب المالكي
حالة يرتى لها هذا المشهد لاينظرون اليه المسؤولين هذا المشهد لايحرك قلوب المسؤولين انسان انتخب عليك ايها الرئيس لتهتم به وبشؤونه الشخصية يجد نفسه ينام في الشارع بينما انت في سريرك الناعم والذي بواسطة هذا الانسان وصلت اليه اليس عندكم قلوب تعطف على مثل هؤلاء البؤساء اينك ايها الرئيس لاحول ولا قوة الا بالله