حياتي فالزنقة من أكادير

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‫تعليقات الزوار

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  • مرزوك عبدالله
    الخميس 29 أبريل 2021 - 13:30

    حالة يرتى لها هذا المشهد لاينظرون اليه المسؤولين هذا المشهد لايحرك قلوب المسؤولين انسان انتخب عليك ايها الرئيس لتهتم به وبشؤونه الشخصية يجد نفسه ينام في الشارع بينما انت في سريرك الناعم والذي بواسطة هذا الانسان وصلت اليه اليس عندكم قلوب تعطف على مثل هؤلاء البؤساء اينك ايها الرئيس لاحول ولا قوة الا بالله

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