حياتي فالزنقة من وجدة

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‫تعليقات الزوار

6
  • منية
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:10

    الله اعاونك اجمل ما فالموضوع هو انك كتحمد الله في كل كلمة

    8
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  • amal
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:22

    الله يشوف من حالك. قلييل ليغادي يحن فيك. أنا مزوجة وراجلي مات وعندي وليدات وشحال من خطرة تقيدت باش نستافد غير من القفة ديال رمضان ومنين كيجي الكاميو عامر بالسلعة كيقسموها القياد والباشوات ولمقدمين. منين كنمشي نسول كيقولو ليا راه فرقنا كولشي على الناس لي محتاجين. الله ياخد فيهم الحق كاملين.

    14
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  • احمد
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:26

    هدا حال مساكين في بلادي فين هما مسؤلين ولا كيعرفو غير حجر صحي

    3
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  • ابو فراس
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:30

    الله يفرجها على المسلمين أحمعين ولهلا يمحن شي مسلم.لي متشرد الله يسترو ولي مريض الله يشافيه ولي محتاج الله يغنيه من فضلو ولي ضال الله يهديه وياخذ بإيدو للطريق المستقيم.الله يسعد هاد الأمة ويذهب عليها هاد الوباء وهاد الغمة وترجع الأيام الزينة كيف قبل المساجد عامرة والمقاهي ناشطة والاحياء والمتاجر والقساريات رايجة ومفوجة.اللهم عجل بالفرج والتيسير لكل من تعسرت احواله.

    7
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  • ولد ما
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:31

    هذا راجل مليح و لكن ماراهش غاية مسكين طاح ف بلاد العرب بلاد الحكرة و الظلم

    6
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  • ف . ع
    الخميس 22 أبريل 2021 - 13:42

    يحزنني كثيرا لما أرى في بلد مسلم العجزة يطلبون الصدقات في الشوارع فما بالك لما نراهم يبيتون في العراء، فرغم تقدم هذا السيد المسكين في العمر لازال يتمنى أن يجد عملا فعلى الدولة أن تجد الحلول لهذه الفئة من المواطنين ولو بالايواء في دور العجزة أما التغذية فما أكثر المحسنين في بلدنا. نطلب من الله الستر ما أحيانا والغنى عن الناس.

    6
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