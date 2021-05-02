حيازة مخدر الكوكايين تجر شرطيا إلى التحقيق

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة من توقيف شخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني بالحسيمة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم ضبط المشتبه فيه الأول، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة وبحوزته 25 غراما من المخدر نفسه.
وقد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
بعض مراقبي الحدود الذين لا يعرفون ما بينهم وبين طريق الله والتفكير في الشباب الذي يضيع هم من اغرقوا البلاد بالقرقوبي وغيره من المخدرات مقابل نصيبهم في كل عملية الضرب بيد من حديد على كل من ضبط في حوزتة او مشاركته في ترويج المخدرات
الشرطي لعولنا عليه صدق منحرف أقصى العقوبة في حقه ليكون عبرة للآخرين. هنا يجب على إدارة الأمن الوطني أن تعتمد في الانتقاء على اناس اشراف أوفياء وليس على كل من هب ودب والأمثلة كثيرة .ترى الشرطي بزي مدني أو مهني وسط الشارع في حالة يرثى لها بهندام غير لائق ووووو اما بعد التقاعد فتلك هي الطامة الكبرى هناك في مدينة بالجنوب الشرقي شرطي متقاعد برتبة مشرفة أصبح يبيع للشمكارة مادة السيلسيون .قمة البهدلة اخزاه الله هو وأمثاله.
حاضيها حراميها للاسف بعض رجالات السلطة بذل ماتكون عبرةوقدوة للمواطنين بل البعض منهم اصبحو صلة وصل وقنطرة ولتسهيل المهمة لان لديهم صفة مسبقة دوز بلا ماتقلب هههه ويجب القبض بايدي من حديد للقضاء او الحد منهم خاصة تشديد العقوبة اولا كرجل سلطة حط وطيح بديك اللبسة السامية ثانيا يعاقب كمروج او ماشابه وهذا راه الكوكايين اذا ضبط صدق المعلومة عليه والله اعلم واحكم