حيازة ملفات قضائية توقف أبا وابنه ببيوكرى

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية لبيوكرى، زوال الثلاثاء، شخصين، وهما أب وابنه، ينحدران من نواحي آسفي ويقطنان بآيت اعميرة؛ وذلك لضلوعهما في قضية تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع اليد على ملفات لقضايا معروضة على أنظار مكتب القاضي المقيم بمدينة بيوكرى.

وكان الابن الموقوف قد قصد مكتب القاضي المقيم ببيوكرى، في اشتوكة آيت باها، بغرض الاستفسار عن مآل ملف قضائي حول الحالة المدنية قبل أن ينشب خلاف بينه وبين الموظف، ويدخل في حالة هستيرية، فعمد إلى وضع يده على ملفات لقضايا قضائية تعود إلى متقاضين من مكتب الموظف.

وأوردت مصادر هسبريس أن الابن عمد إلى الفرار ليسلم الملفات إلى والده خارج مكتب القاضي المقيم، ليجري إبلاغ مصالح الأمن التي قامت بتمشيط المدينة وأفلحت في الوصول إلى مكان وجودهما، حيث تم توقيفهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.