خالد بن الصغير يترجم "القضاء المتعدد" للعربية

من المرتقب أن يصدر قريبا ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط كتاب بعنوان: “القضاء المتعدد، اليهود والمسلمون في المغرب المعاصر”، وهو ترجمة أنجزها الأكاديمي خالد بن الصغير.

وسيصدر الكتاب في 450 صفحة، بعدما ترجم بن الصغير من الإنجليزية إلى العربية كتابَ جيسيكا مارجلين، من جامعة جنوب كاليفورنيا، الصادر سنة 2017 عن منشورات يال بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستنادا إلى تجارب آل أصراف، وهي عائلة مغربية يهودية من مدينة فاس، تستكشف جيسيكا مارجلين “كيفية إسهام القانون في نسج الروابط وتمتينها بين اليهود وجيرانهم المسلمين، ليفضي في نهاية الأمر إلى تقسيمهم في سنوات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين”.

وتطلعنا فصول كتاب القضاء المتعدد، وفق نص تقديمي له، “على كيفية نجاح المغاربة اليهود في التنقل عبر حدود مختلف المؤسسات القضائية (المحاكم اليهودية والإسلامية والمخزنية والأوروبية)، المجَسِّدَة لمقوِّمات النظام القضائي المغربي التَّعددي، إلى أن أدت الإصلاحات الاستعمارية، فجأة، إلى تقليص حراكهم القضائي، المعهود لديهم في ما سبق من الزمن”.

وبدلاً من التركيز على أرشيف يخص نوعا واحدا من هذه المحاكم، اختارت مارجلين، حسب المصدر نفسه، التعامل مع مؤسسات قضائية مختلفة استخدمها المغاربة اليهود؛ فاعتمدت في دراستها على وثائق ومستندات قضائية متنوعة محررة باللغات العبرية والعربية والأوروبية، لم يسبق استغلالها.

ولا تقتصر “هذه الدراسة الرائدة على إتاحة فرصة أمام إمكان تعميق فهمنا للعلاقات المعاصرة بين الرعايا المغاربة اليهود والمسلمين”، بل تسعى أيضا إلى “إحداث تغيير في الطريقة التي نفكر بها في التاريخ المغربي، وفي طبيعة العلاقات بين المغاربة اليهود وجيرانهم المسلمين في العصر الحديث”.