خاليلوزيتش: بلوغ "كأس العالم" هدفي الأول

أوضح الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر هو هدفه الأول رفقة الفريق الوطني المغربي، وأن “أسود الأطلس” لن يكتفوا بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة، بل سيبحثون عن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأضاف خاليلوزيتش خلال الندوة الصحافية التي عقدها الخميس بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، أن تصفيات “المونديال” لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق الوطني المغربي سيواجه 3 منتخبات مؤهلة إلى نهائيات “الكان” المقبل.

وأشار إلى أن هناك 12 منتخبا إفريقيا قويا من المستوى الأول، وقال: “لتأكيد وجودنا، يجب أن نحسن من إرادتنا وعزيمتنا وقوتنا في المباريات خارج المغرب. وشخصيا أتوقع أنه بين 5 و8 سنوات ستكون كرة القدم المغربية في قمة إفريقيا”.

وعن مستوى البطولة الوطنية واللاعبين المحليين، اعتبر خاليلوزيتش أن أي موهبة في الدوري تستحق حمل قميص المنتخب الأول تتم دعوتها، مشددا على أن “أكبر مشكل في البطولة هو الجانب البدني، لأنه ضعيف جدا مقارنة مع المستوى العالي”.

وأكد المتحدث أن بدر بانون وأشرف بنشرقي كانا في اللائحة الموسعة للمعسكر الأخير، إلا أنه لم يقع عليهما الاختيار في القائمة النهائية، مضيفا أن “المدافع شاكلة يلعب في مستوى أفضل ضد مهاجمين أقوى مثل بنزيمة. هناك منافسة كبيرة ومحتدمة في هذا المركز داخل المنتخب”.