خاليلوزيتش: هذه أسباب استبعاد بانون .. والمنتخب لا يحتاج لاعبين "مذبذبين"

اعتبر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن مواجهة منتخبين إفريقيين من حجم غانا وبوركينافاسو هو بمثابة محك حقيقي لاختبار الفريق الوطني المغربي، قبل دخول غمار تصفيات كأس العالم 2022 بداية من شتنبر المقبل، خاصة أن المنتخبين الإفريقيين المذكورين يتميزان بخصائص السرعة والقوة البدنية، مضيفا أن “تأجيل انطلاق التصفيات يظل أمرا جيدا، ويعطينا هامشا أكثر للإعداد”.
وتحدث المدرب البوسني، خلال الندوة التي عقدها اليوم بمركز محمد السادس بالمعمورة لعرض قائمته النهائية للفريق الوطني، بشكل موسع عن تفاصيل اختياراته للائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، معتبرا أنه اختار أجود اللاعبين المتاحين في مختلف الدوريات العالمية، (6 منهم من داخل البطولة الوطنية)، كاشفا في الآن ذاته أنه كان يتجه إلى دعوة كل من يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وزهير فضال، مدافع سبورتينغ لشبونة البرتغالي؛ إلا أن تأكيد معاناتهما من الإصابة حال دون ذلك.
وأوضح مدرب “أسود الأطلس” أن عدم توجيه الدعوة إلى بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، لا يعني أنه مستبعد من الفريق الوطني، مردفا: “كان علي حسم اختياراتي.. ولأكون صريحا كان الخيار بين جواد الياميق وبدر بانون في مرحلة ما، اخترت قائمة اللاعبين التي أراها جاهزة ومناسبة للظرفية الرهينة. بانون لاعب جيد جدا، وأتابعه عن كثب؛ لكنني فضلت لاعبين جيدين أكثر في الالتحام والقوة البدنية، لأنهما خاصيتان مهمتان في المنافسات الإفريقية”.
وفي جوابه عن سبب استبعاد نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، على الرغم من إعلانه رغبته في وجود بدائل جيدة في الأظهرة، قال وحيد خاليلوزيتش إن عودة مزراوي إلى المنتخب صعبة في الوقت الحالي، دون تقديم توضيحات أكثر، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يفضل الآن أشرف حكيمي وأيوب العملود إلى جانب سامي مماي، الذي يمكنه اللعب في المركز ذاته.
وشدد الناخب الوطني على أنه لن يستدعي أي لاعب لا يبدي رغبة قوية في حمل قميص الفريق الوطني؛ وذلك في تلميح منه حول إمكانية استدعائه لمحمد أمين إيحتارين، لاعب “بي إس في آيندهوفن” الهولندي، مضيفا أنه يصعب حصر القائمة النهائية للمنتخب في أسماء محددة خلال كل معسكر، “إذ يجب ترك الباب مفتوحا دائما لجميع العناصر القادرة على منح الإضافة من جهة، وتحضير الخلف الجيد تحسبا لأي طارئ من جهة ثانية”.
وتحدث مدرب المنتخب، خلال الندوة ذاتها، عن اللاعبين الممارسين داخل الدوري المغربي، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة إلى عدد محدد من اللاعبين لحاجة الأندية خوض مباريات محلية مؤجلة، وأنه متابع دقيق للدوري المحلي، مضيفا “أداء جبران تطور كثيرا في الآونة الأخيرة، كما أنني كنت أعول على انفجار الكرتي كرويا؛ غير أنه تذبذب قبل أن يبدأ، أخيرا، في التطور مجددا شيئا فشيئا”.
المنتخب لا يحتاج لاعبين “مذبذبين” و لا لي مدرب “مذبذب”.
جل لاعبي الاهلي يلعبون لمنتخب مصر، لكن بانون لا ينادى عليه لمنتخب المغرب، علامة استفهام كبرى
مدرب يشرح جزيئات التشكيلة و نقاط قوة و ضعف كل لاعب في فيديو مباشر، و كأنه يوضح لخصومه كل حيثيات خطته،ما هذا الغباء
يا خاليلوزيتش و هل اللاعب بانون من اللاعبين المذبذبين ؟
منتخب خاليلوزيتش الفرنسي و ليس منتخب المغرب! لا علاقة اللاعبين الذين إختارهم كلهم مُتذبذبين! كلشي مصالح و فلوس! الفساد بعينه
مع هذا المدرب بداية نهاية حلم المغاربة بمنتخب قوي.
والمسؤول الوحيد هو لقجع
ما معنى دبدبة والمدرب بوحبرة
الشعب المغربي يريد مُدَرِّباً مغربيّاً كُفْءاً و ليس في حاجة الى مُدرِّبٍ أجنبيٍّ، الكفاءات متوفِّرة في الوطن كفى من تبذير أموال الشعب !!
ولكن مند أن تم تعينك كمدرب وطني والنتائج سيئة الغاية وأهلنا لا كان لأن كل المنتخبات كانت جد ضعيفة وكل المقابلات كانت جد رديئة لأنك انت متدبدب ومريض وبالتالي قتلت وحطمت جيل من اللاعبين المهرة واقصيتهم لتحافظ لنا بعادل تاعرابت 31 سنة سيتقاعد العام المقبل انت لا يجب أن تستقيل من منضبط لا يجب محاكمتك لأنك دمرت لاعبين مهرة كثيرون كانوا هم مستقبل الكرة المغربية
سبب غياب بدر بانون عن المنتخب هو سلوكه السيء اتجاه الجماهير المغربية وسبه للحكام وكذلك ضربه الصحفيين ونتذكر عندما انهزم الرجاء ضد الفتح في مركب محمد الخامس ، بعدها قام اللاعب بدر بانون بتكسير انف صحفي هسبورت وليد الخيار عندما كان يؤدي عمله ،ولولا بعض التدخلات لذهب الى السجن ،ومن نقول أن الرياضة اخلاق أولا وأخيرا.و شكرًا هسبريس…
مدرب أكل عليه الدهر و شرب ، مدرب ضعيف تكتيكيا و أينما ارتحل يغرق المنتخبات لا حول و لا قوة الا بالله. قال ليك بدر بانون ليس له مكان في المنتخب هههههه
من رخص لهذا المدرب ان يصبح مهزلة حقيقية ويضحك على المتتبعين اكبد كبير جوقة الكرة هو الذي اعطاه الرخصة ليضحك على ذقون الناس ويستهزء منهم وبحسبهم افارقة بلداء حسب النظرة الاستعمارية الذي استمدها من العقلية الفرنسية !!لكن الغلط هو غلط من اتوا به وخصوصا كبير الجوقة المدلل مبذر اموال الشعب !!
المشكل ماشي فاللاعبين المذبذبين راك أشريف عيطتي للاعبين ماكايلعبوش بصفة نهائية مع فرقهم يعني مشللين ماشي مذبذبين
الندوة الصحفية للتاخب الوطني امر جيد للتواصل مع الرأي العام و خاصة الإعلام الرياضي ، بعض أجوبة الناخب الوطني لم تكن مقنعة، بل كان ينقصها الكثير من العبارات الحكيمة و الأسلوب الخطابي المتماسك، لحمة المنتخب هي أهم شيء و لسنا في مرحلة نموذجية للتجريب او الإكثار في التجريب، المنتخب منذ سنوات و هو يبحث عن هوية و عن حافز لابراز كاريزما مفتقدة، بل غير بادية في الأفق..
انا عبد ربه عاشق للوداد الرياضي و أرى أن بانون يستحق التواجد في المنتخب منذ سنتين او ثلاث، نفس الشيء بالنسبة للحافظي و قبلهما متولي و العديد من مواهب المغرب النشيطة في الدوري المحلي.. لكن يبقى هو الناخب و هو سيد القرار و يجب أن نحترم خياراته راهنا.. اتمنى ان يبتعد الناخب الوطني عن التصريح بعبارات فضفاضة و غير مجدية..
شكرا و بالتوفيق
المنتخب يحتاج فقط لمدرب و أعداد من المساعدين و اللاعبين برواتب خيالية و بدون لقب… إن لم تستحيي فاصنع ما شئت، مسرحية هذا المنتخب أصبحت مفضوحة
مدرب جد جد مدود اختيارات خاطىة وعشوائية ونرجيسية طكتيك عقيم إنجازات بالعدم ولا ننسى إقالته من طرف منخب اليابان قبل اسبوع من بداية كأس العالم والسؤال المطروح كيف تفضل العلمود علي المزراوي الذي يعتبر احسن ظهير ايمن في هولندا
جامعة فوزي لمبرع تتبرع بالملايير،خاليلوفلوس 100 مليون في الشهر+18 مساعد +مستشارو الرئيس (الزاكي،النيبت،الطاوسي،لحرش،مقروف،فتحي جمال)……. وأطفالنا وشبابنا هارب لسبتة من كثرة الزلط
كل المؤشرات تدل على أن المنتخب الوطني سيمنى باسوء النتائج مع هذا المدرب الفاشل الدي لم يرتح ولم يطمان له احد. راجعوا قراركم هدا قبل فوات الاوان
عندك : بونو ماسينا حكيمي اليميق سايس امرابط من الرقم 1 حتى 6
عندك: زياش الناصيري في الأمام
يعني مازال 3 مراكز في الأمام