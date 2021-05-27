خاليلوزيتش: هذه أسباب استبعاد بانون .. والمنتخب لا يحتاج لاعبين "مذبذبين"

اعتبر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن مواجهة منتخبين إفريقيين من حجم غانا وبوركينافاسو هو بمثابة محك حقيقي لاختبار الفريق الوطني المغربي، قبل دخول غمار تصفيات كأس العالم 2022 بداية من شتنبر المقبل، خاصة أن المنتخبين الإفريقيين المذكورين يتميزان بخصائص السرعة والقوة البدنية، مضيفا أن “تأجيل انطلاق التصفيات يظل أمرا جيدا، ويعطينا هامشا أكثر للإعداد”.

وتحدث المدرب البوسني، خلال الندوة التي عقدها اليوم بمركز محمد السادس بالمعمورة لعرض قائمته النهائية للفريق الوطني، بشكل موسع عن تفاصيل اختياراته للائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، معتبرا أنه اختار أجود اللاعبين المتاحين في مختلف الدوريات العالمية، (6 منهم من داخل البطولة الوطنية)، كاشفا في الآن ذاته أنه كان يتجه إلى دعوة كل من يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وزهير فضال، مدافع سبورتينغ لشبونة البرتغالي؛ إلا أن تأكيد معاناتهما من الإصابة حال دون ذلك.

وأوضح مدرب “أسود الأطلس” أن عدم توجيه الدعوة إلى بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، لا يعني أنه مستبعد من الفريق الوطني، مردفا: “كان علي حسم اختياراتي.. ولأكون صريحا كان الخيار بين جواد الياميق وبدر بانون في مرحلة ما، اخترت قائمة اللاعبين التي أراها جاهزة ومناسبة للظرفية الرهينة. بانون لاعب جيد جدا، وأتابعه عن كثب؛ لكنني فضلت لاعبين جيدين أكثر في الالتحام والقوة البدنية، لأنهما خاصيتان مهمتان في المنافسات الإفريقية”.

وفي جوابه عن سبب استبعاد نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، على الرغم من إعلانه رغبته في وجود بدائل جيدة في الأظهرة، قال وحيد خاليلوزيتش إن عودة مزراوي إلى المنتخب صعبة في الوقت الحالي، دون تقديم توضيحات أكثر، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يفضل الآن أشرف حكيمي وأيوب العملود إلى جانب سامي مماي، الذي يمكنه اللعب في المركز ذاته.

وشدد الناخب الوطني على أنه لن يستدعي أي لاعب لا يبدي رغبة قوية في حمل قميص الفريق الوطني؛ وذلك في تلميح منه حول إمكانية استدعائه لمحمد أمين إيحتارين، لاعب “بي إس في آيندهوفن” الهولندي، مضيفا أنه يصعب حصر القائمة النهائية للمنتخب في أسماء محددة خلال كل معسكر، “إذ يجب ترك الباب مفتوحا دائما لجميع العناصر القادرة على منح الإضافة من جهة، وتحضير الخلف الجيد تحسبا لأي طارئ من جهة ثانية”.

وتحدث مدرب المنتخب، خلال الندوة ذاتها، عن اللاعبين الممارسين داخل الدوري المغربي، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة إلى عدد محدد من اللاعبين لحاجة الأندية خوض مباريات محلية مؤجلة، وأنه متابع دقيق للدوري المحلي، مضيفا “أداء جبران تطور كثيرا في الآونة الأخيرة، كما أنني كنت أعول على انفجار الكرتي كرويا؛ غير أنه تذبذب قبل أن يبدأ، أخيرا، في التطور مجددا شيئا فشيئا”.