خاليلوزيتش يستعين بمحليين ومحترفين في مواجهة موريتانيا وبوروندي

كشف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، اللائحة المستدعاة للدخول في معسكر إعدادي تأهبا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، المقررتيْن في الـ27 والـ30 من مارس الحالي، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر تنظيمها بالكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وعرفت اللائحة حضور اللاعب آدم ماسينا، لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، للمرة الأولى، مع تسجيل عودة منير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على حمله قميص المنتخب الوطني المغربي.

وقرر الناخب الوطني الاستعانة في حراسة المرمى بكل من ياسين بونو من نادي إشبيلية الإسباني، ومنير الكجوي من هاتايسبور التركي، وأيضا أنس الزنيتي المنتمي إلى نادي الرجاء الرياضي البيضاوي.

وفي خط الدفاع يحضر كل من نايف أكرد من ستاد رين الفرنسي وزهير فضال لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وغانم سايس من وولفرهامبتون الإنجليزي، وسفيان شاكلا الممارس بنادي خيتافي الإسباني.

كما تم توجيه الدعوة إلى المدافعين عصام الشباك من مالاتيا سبور التركي وأشرف حكيمي المحترف في إنترناسيونالي ميلانو الإيطالي، ونبيل درار من كلوب بروج البلجيكي وآدم ماسينا من واتفورد الإنجليزي.

لاعبو الوسط الملتحقون بـ”أسود الأطلس” هم يحيى جبران لاعب الوداد الرياضي البيضاوي وسفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي، وأيمن برقوق الممارس بآينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما تتضمن اللائحة، أيضا، كلا من أسامة طنان من فيتيس أرنهيم الهولندي، وسليم أملاح لاعب ستاندار لييج البلجيكي، زيادة على المخضرم عادل تاعرابت المنتمي إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

وقرر خاليلوزيتش الاستعانة في الهجوم بحكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي وزكرياء أبوخلال من إيزيد ألكمار الهولندي، وسفيان رحيمي مهاجم الرجاء الرياضي البيضاوي ويوسف العربي من أولمبياكوس اليوناني.

كما سيلتحق بالمنتخب الوطني المغربي كل من يوسف النصيري المتألق بنادي إشبيلية الإسباني، وأيوب الكعبي رأس حربة فريق الوداد الرياضي البيضاوي، ومنير الحدادي من إشبيلية الإسباني.

جدير بالذكر أن المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي سينطلق يوم 22 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة موريتانيا خارج الديار وبوروندي على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله؛ في العاصمة الرباط.