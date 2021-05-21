خاليلوزيتش يقترب من الكشف عن لائحة "الأسود"

خاليلوزيتش يقترب من الكشف عن لائحة "الأسود"
صورة: و.م.ع
الجمعة 21 ماي 2021 - 04:18

يكشف الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، يوم الخميس المقبل، عن اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي غانا يوم الثلاثاء 08 يونيو 2021، وبوركينافاسو يوم السبت 12 يونيو 2021.

وتدخل هاتان المباراتان اللتان ستجريان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة الثامنة مساء، في إطار استعدادات “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

اللائحة النهائية للاعبين المنتخب الوطني كأس العالم وحيد خاليلوزيتش

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