خاليلوزيتش ينهي "الروتوشات" على لائحة "الأسود"

وضع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، آخر “الروتوشات” على اللائحة التي سيكشف عنها الخميس المقبل للدخول في معسكر إعدادي تأهبا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما “الأسود” أمام كل من منتخب غانا في الثامن من يونيو القادم، ومنتخب بوركينافاسو في الـ12 من الشهر نفسه، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المدرب البوسني من المنتظر أن يوجه الدعوة إلى 26 لاعبا، بينهم بعض الأسماء التي ستسجل حضورها للمرة الأولى، إلى جانب اللاعبين الذين يعتبرون من ركائز المنتخب الأول خلال الفترة الماضية.

وشرعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الإجراءات الخاصة بتأمين سفر اللاعبين المنادى عليهم الممارسين بالدوريات الأوروبية، وذلك بسبب المشاكل المعقدة التي تعرفها الرحلات الجوية بين البلدان بسبب تفشي وباء “كورونا”.

وحسب مصادر “هسبورت”، فإن جامعة الكرة تحاول الوقوف على كل صغيرة وكبيرة واتخاذ جميع التدابير من أجل تفادي أي مشاكل قد تعيق وصول أحد اللاعبين إلى أرض الوطن، على غرار ما قامت به قبل مواجهتي موريتانيا وبوروندي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويحاول وحيد خاليلوزيتش تشكيل نواة المنتخب، مع منح الفرصة لجميع اللاعبين المغاربة، المحترفين منهم والمحليين، لإعداد منتخب تنافسي قادر على المنافسة على لقب “الكان” المقبل، وتأمين التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر السنة المقبلة.

يشار إلى أن هاتين المباراتين اللتين ستجريان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة الثامنة مساء، تدخلان في إطار استعدادات “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى “كأس العالم قطر 2022”.