خاليلوزيتش يوضح بخصوص "تصريحات المعمورة"

أوضح الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن بعض تصريحاته خلال الندوة الصحافية التي عقدها الأسبوع الماضي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، قد أسيء فهمها، خاصة النقطة المتعلقة بآمال المغاربة في التتويج بكأس أمم إفريقيا على غرار المنتخب الجزائري.
وكشف مصدر قريب من الناخب الوطني، في تصريح لهسبورت، أن المدرب البوسني لم يرغب في عقد مقارنة بين الكرتين الجزائرية والمغربية، ولم يقصد بحديثه عن غضب المغاربة من تتويج المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا اللعب على أي وتر.
وشدد الناخب الوطني، حسب المصدر ذاته، على أن كلامه كان سيكون هو نفسه في حال توج منتخب إفريقي آخر باللقب، وأن المغاربة شعروا بالحسرة بعد خروج منتخبهم أمام البنين ويحاولون التعويض في الكأس المقبلة بأي ثمن بعد تتويج منتخب إفريقي آخر باللقب وليس منتخبهم الوطني، “وهذا ما كان يرمي إليه من كلامه”، بتعبير المصدر ذاته.
وأعلن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش في أكثر من مناسبة أن هدفه الأساسي من تعاقده مع جامعة كرة القدم المغربية هو إيصال “أسود الأطلس” إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، كما أكد أن ذلك لا يعني عدم التركيز على المشاركة المقبلة في نهائيات “كان” الكاميرون، والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة.
وقال خاليلوزيتش في الندوة الأخيرة إن تتويج منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019، “أغضب الجماهير المغربية وفوزي لقجع رئيس الجامعة”، وهو التصريح الذي خلف موجة استياء كبيرة، خاصة وأن الجمهور المغربي كان أبرز الداعمين للمنتخب الجزائري في “الكان” بعد إقصاء “الأسود”.
يجب محاسبة جامعة كرة القدم على الرواتب الخيالية من مدربين و مساعدين و تقنيبن و لاعبين لكل الفئات ، لا يعقل منتخب بميزانية ضخمة و لا حسيب و لا رقيب في عز الازمة….. لا تهمنا التصريحات لان ااجامعة اصبحت بقرة حلوب و ميزنانية هذه المنتخبات يجب يفتحصها المجلس الأعلى للحسابات
دعوا الرجل يعمل. عمري 50 سنة أقول فريقنا الوطني لكرة القدم دائما مبدع ببطولة كأس العالم ويشرف البلد ويجب التركيز فقط على هاته البطولة لأن لاعبينا لن يبدعوا أمام الأفارقة بل امام فرق أوروبية وعالمية فاغلبهم ترعرعوا بأوروبا. نحن لسنا أفارقة على كل حال ولا يجمعنا بهم لا لون ولا اقتصاد… نحن أصولنا عرب وأمازيغ وكنت أتمنى لو ألحق فريقنا للعب ببطولة أوروبا وليس افريقيا على غرار اسرائيل توجد بآسيا وتلعب بأوروبا ونفس الشيء بالنسبة لتركيا
هذا المدرب يبحث عن مبررات وجوده في المغرب، وربما بدأ يؤنبه ضميره أنه يأكل أموال الناس بالباطل. مجرد تخمين
الشعب دائما يسىء الفهم سبحان الله
لاتوضح حتى لاتحتاج عاوتني توضح . ديها فالكرة وجيب للناس بطولة افريقيا والتأهل لكأس العالم ، هاهي واضحة والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال للمقربين من الس وحيد يجب أن تخبره بأن الدفلة إلى خرجت من الفم راه مترجعش وبدون مراوغة هذا الشي راه لعب الدراري
لا يكفي تمرير كلام من مصدر مقرب من المدرب…يجب على المدرب نفسه إصدار بيان رسمي من طرفه أو عقد لقاء صحفي لنفي الكلام غير الدبلوماسي الذي تلفظ به في ندوة المعمورة….المرب “شلظ” الرياضة بالسياسة …و قال مهاترات خطيرة بحضور مسؤولي الجامعة….أتذكر أن المدرب الراحل “هنري ميشيل” تمت إقالته لأنه تدخل في السياسة الرياضية الوطنية، .. المدرب الحالي تجاوز حدود اللياقة و خالف الأعراف…..نحن خرجنا للشوارع والساحات فرحا وسرورا بفوز المنتخب الجزائري بكاس إفريقيا….والآن جاء المدرب و “ضرب كولشي فالزيرو”….وجعل الصحافة الجزائرية تتناقل تصريحاته المسيئة للجمهور والرياضة والساسة والكرة في المغرب …..غير مقبول….لا بد من الخروج بتصريح يصحح ما قاله بما يرد الاعتبار للسياسة الرياضية التي يرعاها عاهل البلاد؟أو إقالته…..
على المغرب ان يتخلى على هذا المدرب العاجز ولا اقول العجوز في اقرب وقت ممكن وان يتخلى كذلك على المحظوظ حجي وباقي المساعدين والا فانتظروا الهزائم والإقصاء.
أستغرب عدم إتقان “خلّيه لوز إيش” للغة الفرنسية مع أنه قضى نحباً من الزمن في فرنسا وهو حاصل على جنسيتها!!.. بالإضافة إلى أنه لا يحسن التعبير عن أفكاره.. وهذا عيب كبير..وتتحمل جامعة كرة القدم مسؤولية هذا الاختيار البئيس.
Est ce qu’il y’a un peu de sérieux et sérénité ou on vit toujours les mêmes histoires et on raconte les faits de rien du tout et enfin de compte ce qui intéresse les marocain c’est le résultat de leurs equipe nationale. Alors aux bouleaux.
Vahid a passé plus que la moitié de sa vie en France, il ne sait pas faire la différence entre le verbe être et le verbe avoir ! Ni la différence entre féminin et masculin sans parler de certains mots incompréhensible + des soucis d’oublie, le monsieur est vieux, il vient pour une retraite dorées au soleil !
Ça fait 18 mois qu’il est là, à chaque conférence de presse il nous rappelles que nous rien gagné jusqu’à mnt et qu’avec lui on y arrivera
18 mois pour ce résultat. Un vendeur de sommeil ce monsieur il faut qu’il parte
هذا المدرب خاصو يمشي راه تضيع الوقت للمتخب الوطني من الحصول على الراتب الشهري فقط
الشهر الزادو هو ديالو
تصريحات هذا ااشخص دليل ظررف على التسيب والاستهتار التي تسود في جامعة التبذير والفشل ودليل على ابدية العقلية الفرنسية التي تحتقر كل ما هو أفريقي !!