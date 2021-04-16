خاليلوزيتش يوضح بخصوص "تصريحات المعمورة"

أوضح الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن بعض تصريحاته خلال الندوة الصحافية التي عقدها الأسبوع الماضي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، قد أسيء فهمها، خاصة النقطة المتعلقة بآمال المغاربة في التتويج بكأس أمم إفريقيا على غرار المنتخب الجزائري.

وكشف مصدر قريب من الناخب الوطني، في تصريح لهسبورت، أن المدرب البوسني لم يرغب في عقد مقارنة بين الكرتين الجزائرية والمغربية، ولم يقصد بحديثه عن غضب المغاربة من تتويج المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا اللعب على أي وتر.

وشدد الناخب الوطني، حسب المصدر ذاته، على أن كلامه كان سيكون هو نفسه في حال توج منتخب إفريقي آخر باللقب، وأن المغاربة شعروا بالحسرة بعد خروج منتخبهم أمام البنين ويحاولون التعويض في الكأس المقبلة بأي ثمن بعد تتويج منتخب إفريقي آخر باللقب وليس منتخبهم الوطني، “وهذا ما كان يرمي إليه من كلامه”، بتعبير المصدر ذاته.

وأعلن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش في أكثر من مناسبة أن هدفه الأساسي من تعاقده مع جامعة كرة القدم المغربية هو إيصال “أسود الأطلس” إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، كما أكد أن ذلك لا يعني عدم التركيز على المشاركة المقبلة في نهائيات “كان” الكاميرون، والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة.

وقال خاليلوزيتش في الندوة الأخيرة إن تتويج منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019، “أغضب الجماهير المغربية وفوزي لقجع رئيس الجامعة”، وهو التصريح الذي خلف موجة استياء كبيرة، خاصة وأن الجمهور المغربي كان أبرز الداعمين للمنتخب الجزائري في “الكان” بعد إقصاء “الأسود”.