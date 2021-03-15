خبراء طبيون: استعمال لقاح "أسترازينيكا" آمن

أفاد خبراء الطب في إيطاليا بأن لقاح أسترازينيكا آمن، وحذروا من التوصل إلى استنتاجات سريعة؛ وذلك في تعليقات صدرت، اليوم الاثنين، بعدما علقت بعض الدول استخدامه استنادا إلى مخاوف بشأن تجلط الدم.

وقال جيورجيو بالو رئيس وكالة الأدوية الإيطالية (أيفا)، ضمن تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا”، إنه في ظل إعطاء المزيد من اللقاحات سوف يكون هناك أيضا الكثير من الآثار الجانبية، وما زالت وزارة الصحة أيضا تستخدم اللقاح.

وقال فرانكو لوكاتيلي الخبير في الوزارة نفسها، على متن صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، إن “أسترازينيكا يساعد في حماية الأشخاص من الجائحة”.

وأضاف المختص أنه يجب على الأشخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن صلة عابرة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في أوروبا تلقوا اللقاح بدون أي مشاكل.