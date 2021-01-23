خبيران أمميان يطلبان تعميم اللقاحات على المهاجرين‬

شدد الخبيران فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتلالانغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، على أن الوصول العالمي إلى لقاحات كوفيد-19 لكل من يحتاج إليها هو الحل الوحيد، فقد أبرزت الجائحة أنه لن يكون أي شخص في العالم في مأمن حتى يصبح الجميع في أمان.

وقال الخبيران ضمن بلاغ لهما: “ينبغي أن يشمل تحديد أولويات اللقاحات داخل البلدان جميع المؤهلين ضمن الفئات التي تحظى بالأولوية، بصرف النظر عن هويتهم. ويجب منح المهاجرين إمكانية الحصول على اللقاحات على قدم المساواة مع كافة المواطنين”.

ودعا الخبيران الحقوقيان جميع الدول إلى مضاعفة جهودها للتغلب على العقبات الإدارية والعملية، ووضع بروتوكولات تيّسر الوصول العادل إلى اللقاحات من المهاجرين، بمن فيهم من هم في أوضاع غير نظامية.

كما دعا المقرران الخاصان قادة العالم إلى الامتناع عن الخطابات التمييزية التي قد تؤدي إلى استبعاد مجموعات معيّنة، مثل المهاجرين، من استجابة الصحة العامة لمكافحة الجائحة العالمية الحالية.

وقال أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة في بيان صدر عن المنظمة بهذا الشأن: “توفر لقاحات كوفيد-19 الفرصة التي كنّا ننتظرها، لكن فقط إذا استخدمناها بحكمة وإستراتيجية، من خلال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر أولا، بصرف النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني من حيث الهجرة”.