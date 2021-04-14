خرق الإغلاق الرمضاني يجر صاحب مقهى إلى المتابعة

أسفرت عملية مداهمة لمقهى بجماعة تسلطانت بإقليم مراكش، الأربعاء، عن توقيف أزيد من 20 شخصا، بسبب خرقهم للإغلاق الليلي الذي فرضته السلطات العمومية طيلة شهر رمضان.

وجاءت هذه العملية على إثر تنسيق بين لجنة مشتركة مكونة من السلطة المحلية ودرك المركز الترابي لتسلطانت، الذي حرر للموقوفين محضرا قانونيا وأحالهم على النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش.

وقررت النيابة العامة بمراكش وضع مسير المقهى رهن تدبير الحراسة النظرية، لخرقه قرار الإغلاق الذي أمرت به السلطات العمومية ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحررت 16 مخالفة تصالحية.