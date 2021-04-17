خرق الطوارئ بداعي الصلاة

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‫تعليقات الزوار

6
  • mohamed
    السبت 17 أبريل 2021 - 14:27

    القانون يطبق على الجميع وللأسف في المغرب يطبق على المواطن من الدرجة التانيه .

    6
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  • مواطن من المغرب
    السبت 17 أبريل 2021 - 14:30

    إذا كانت تلك الفتاة الاردنية قالت أبوي أحسن من الملك… فنحن المسلمين صلاتنا أقدس من اباءنا وحكامنا..

    6
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  • عبده
    السبت 17 أبريل 2021 - 14:41

    الكلخ المبين…كلنا نصلي..ولكن لا نفهم لماذا يصر بعض الجهلاء بزرع الفتنة في الوطن خصوصا أننا نعلم لماذا تم منع صلاة التراويح…حتى لانحصد الكوارث على المستوى الصحي…أما أغلب المحتجين فغالبا ما نجد بعض المراهقين والفوضيين ….والذين لا علاقة لهم بالصلاة…وربما مدفوعين ممن يريدون زرع الفتنة في وطننا….

    -6
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  • عجيب
    السبت 17 أبريل 2021 - 14:43

    أصبحت صلاة التراويح جنحة، اللهم نسألك العفو والعافية

    -3
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  • مواطنة 1
    السبت 17 أبريل 2021 - 15:00

    لا أعرف ما يفعله الاطفال في الشارع ليلا ، اين الوالد اين الأم ؟ ليس من الطبيعي أن يقضي الاطفال كل الوقت بالشارع وخصوصا ليلا .

    8
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  • QSE
    السبت 17 أبريل 2021 - 15:10

    امنحو حرية الاختيار لرئساؤ كل جهة بفبض الحجر من عدمه نع اغلاق الحدود بين الجهات . واذا تفشى الوباء في جهة معينة فلبفرض الاغلاق الشامل عليها و ليتحمل سكان تلك الجهة المسؤولية . عوض عصيان وخرق للحجر الذي شهدته عدة مدن معروفة اصلا بعصيانها حتى قبل الجائحة بسبب امراء الظلام الذين يحرضونهم باسم الدين . وهم معروفون بارائهم التكفيرية وتحريضهم ضد الدولة .

    0
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