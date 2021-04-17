خرق الطوارئ بداعي الصلاة

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تعليقات الزوار6
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القانون يطبق على الجميع وللأسف في المغرب يطبق على المواطن من الدرجة التانيه .
إذا كانت تلك الفتاة الاردنية قالت أبوي أحسن من الملك… فنحن المسلمين صلاتنا أقدس من اباءنا وحكامنا..
الكلخ المبين…كلنا نصلي..ولكن لا نفهم لماذا يصر بعض الجهلاء بزرع الفتنة في الوطن خصوصا أننا نعلم لماذا تم منع صلاة التراويح…حتى لانحصد الكوارث على المستوى الصحي…أما أغلب المحتجين فغالبا ما نجد بعض المراهقين والفوضيين ….والذين لا علاقة لهم بالصلاة…وربما مدفوعين ممن يريدون زرع الفتنة في وطننا….
أصبحت صلاة التراويح جنحة، اللهم نسألك العفو والعافية
لا أعرف ما يفعله الاطفال في الشارع ليلا ، اين الوالد اين الأم ؟ ليس من الطبيعي أن يقضي الاطفال كل الوقت بالشارع وخصوصا ليلا .
امنحو حرية الاختيار لرئساؤ كل جهة بفبض الحجر من عدمه نع اغلاق الحدود بين الجهات . واذا تفشى الوباء في جهة معينة فلبفرض الاغلاق الشامل عليها و ليتحمل سكان تلك الجهة المسؤولية . عوض عصيان وخرق للحجر الذي شهدته عدة مدن معروفة اصلا بعصيانها حتى قبل الجائحة بسبب امراء الظلام الذين يحرضونهم باسم الدين . وهم معروفون بارائهم التكفيرية وتحريضهم ضد الدولة .