خرق حالة الطوارئ يجر صاحب مقهى إلى القضاء

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت، الجمعة، صاحب مقهى على أنظار النيابة العامة، بشبهة خرق حالة الطوارئ التي أقرتها السلطات الحكومية خلال شهر رمضان، فيما تحققت من هوية العشرات من الزبناء.

مصادر هسبريس أفادت بأن تفاصيل العملية تعود إلى ليلة الأربعاء، حيث داهم قائد المركز رفقة عدد من عناصره مقهى بمنطقة إخوربا دائرة القصيبة بإقليم بني ملال، ليجد صاحبها مستمرا في تقديم خدماته للزبائن إلى حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، خارقا بذلك إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك بتاكزيرت ضبطت بداخل المقهى حوالي 50 شخصا، من بينهم ندل إناث، تم التحقق من هوياتهم جميعا، فيما جرى وضع صاحب المقهى تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه قبل أن يتم عرضه اليوم الجمعة على أنظار العدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.