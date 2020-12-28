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تعليقات الزوار3
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آلمتني قصتها كثيييييييرا وأبكتني والله وليس بيدي حيلة
بحال هاذ الحالات للي معندهاش العلاج فالمغرب خاص وزارة الصحة التدخل او تعالج الطفل في اوروبا . اولا شي محسن عندو الامكانيات المادية اتكلف راه مبقاتش في تكرار الحج والعمرة
بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير الا الله
بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء الا الله
بسم الله ماشاء الله ما كان من نعمة فمن الله
بسم الله ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله