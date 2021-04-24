خطورة "السلالة الهندية" تؤجل فتح الحدود وتؤخر وصول اللقاح إلى المغرب

بعد طي صفحة السلالتين المتحورتين الجديدتين من فيروس “كورونا” المستجد البريطانية والجنوب الإفريقية، اللتين بتتا الرعب في كل أرجاء العالم، ظهرت سلالة هندية أكثر “فتكا” وانتشارا من سابقيتها. ومن ثم، فقد وضعت السلالة الجديدة السلطات الصحية الدولية أمام تحد جديد، لا سيما بعد تسجيل أزيد من 600 ألف حالة في الهند خلال يوم واحد.
وقررت السلطات المغربية إغلاق المنافذ الجوية في وجه القادمين من الهند، التي تعرف استنفارا صحيا بعد تسجيل طفرات جديدة لفيروس “كورونا”، حيث يأتي هذا المستجد في وقت كان العالم فيه يستعد لإعادة فتح الحدود الجوية والبحرية أمام الحركية الدولية.
ويسعى المغرب إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70 في المائة من المواطنين؛ غير أن هذا الطموح يبدو أنه يصطدم بواقع تأخر التوصل باللقاحات وتزامن عملية التطعيم مع شهر رمضان، الذي سيفرض تعديلات على البروتوكول الصحي المعتمد.
وأفاد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، بأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس “كورونا” بالهند “يتعلق بطفرة جديدة شهدها الفيروس أكثر قوة من نظيرتيها البريطانية والجنوب الإفريقية، حيث إن معدل الانتشار بلغ أزيد من 70 في المائة”.
وشدد البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المغرب مطالب بإبقاء الحدود مغلقة في وجه الحركة الجوية الدولية، خاصة مع ظهور موجات جديدة من الفيروس في أسيا وأمريكا اللاتينية”ـ معتبرا أن “الخروج من الأزمة رهين بتوفر اللقاح وبلوغ المناعة الجماعية”.
واعتبر الناجي أن “السلالة الهندية خطيرة للغاية، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها وآثارها على النسيج المجتمعي”، مشددا على أن “المواطنين مطالبون بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتقليل من الحركة والتنقل”، وزاد قائلا: “إذا أصيب سبعة أشخاص بالفيروس الهندي، هناك احتمال إصابة 20 ألف من المخالطين في ظرف 24 ساعة”.
ومعلوم أن التلقيح همّ، في البداية، أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
هههههه هاد المسرحية مازال مابغاتش تكمل
الجزء الرابع سلالة هندية
دابا غانشوفو فيلم هندي جميل ههههههههه
، نعرف متخصصينا اكثر من غيرنا. ماالفائدة من غلق الحدود؟ مع دول لا تسجل ارقاما كبيرة. اتركنا نذهب او بالأحرى نهرب ولن نعود
من له الفائدة في بقاء الحدود مغلقة؟ الله اعلم!
غير سير على الله مزال محققتوش الاهداف المرجوة بعد من هذه الاغلاقات تنظيمات تنهار و تأتي تنظيمات جديدة و مشاريع جديدة من أجل تحكم أكبر في الموارد البشرية و الاقتصادية …
فاش بان ان المتحور البريطاني بدات لعبته تنكشف جبتو متحور هندي وغذا برازيلي … والفاهم يفهم ….
الا كان غير السدان كيحمي فالموت الذي تفرون منه آت لا محالة …
الشعب عيا و الناس عيات من هادشي …
هي هذي، المكسي باديال الناس عريان
او كون كان الخوخ يداوي
كون داوا راسو !
الحل يجب أن يكون لتوحيد كل الجهود الدولية، وإلا فلن ينتهي هدا المسلسل . ما الفائدة إدا تم تلقيح دولة دون أخرى، فالفيروس سيزيد من تحوره في باقي الدول، إدا يجب إيجاد لقاح موحد و يتم إنتاجه بكل الدول
صااااافي تgهمت من هاد لخبار..مابقيتش كنفتحها باش نقرا تفاصيل ومابقاتش كتهمني نهائيا..سست راسي من شي حاجة سميتها الفيروس..وعايش حياتي عادي كيفما قبل رغم كيد الكائدين..ومركز اهتمامي على آخرتي بإقامة شعائر ديني الحنيف رغم أنف الماكرين المتآمرين..لأني أومن بأن حياتي ستنتهي بالأجل الذي قدره الله لي..وليس ببعبع فيروسهم الغريب المريب..انتهى الكلام.
نساينو حتى تسالا السولالة الهندية, باش يجي الفاكسان
الصالير دايز دايز شكون فكر فيك يامسكين
اش من خطورة؟ شبعو هاد الشهر مهرجانات و تجمعات شي لاصق فشي بالسيف يسجلو هاد الاعداد، خصكوم غا تهولو القضية
أصبح من الضروري أن نعمل على جعل أمننا من أولوياتنا لقد فرطنا كثيرا في اطرنا الصحية التي ابانت عن كفاءة عالية داخل الوطن و خارجه……لو كنا أحدنا بجدية الحاجيات الصحية لمواطنينا و للبحث العلمي لكنا من بين الدول التي تطور اللقاحات و الأدوية…..
هذا الناس عندنا باركة عليهم غير التعليقات الخاوية.”… أشد خطورة. .أشد فتكا….” وفين اللقاح محلي الصنع.العام لي جا و الأزمة لي جات تلقانا مادين يدينا للخارج.سبحان الله.. و كأننا أمة لا تفقه و لا تفهم….
حتى وإن كانت مجرد إشاعة فالسيد يتحدث كأنه موجود في الهند أو كأنه أحرى تحاليل مخبريه وتمكن من معرفه قوه وخطورة الفيروس
وما علاقة المغرب بالهند الهند تبعد عن المغرب بآلاف الكلمترات الشعب المغربي يطلب فتح معبر سبتة ومليلية والاتحاد الأوربي اما الهند والمغرب ليس لديهم تبادل التجاري؟
صافي قلنا الموجة الثالثة و سدينا رمضان كلو لا صلاة لا مساجد لا خروج لا خدمة، الآن نبدأ التحضير للإغلاق الكلي في الصيف كيف ذلك، وجدناها إنها النسخة الهندية الزعبولية الأشد فتكا و انتشارا 70 في المائة هههههه كلام مرسل لا دليل عليه، إذن نحن أمام موجة رابعة ولا لقاح في الأفق: الحل هو الإغلاق و منع التنقل يعني المغرب يعود الى العصر الحجري الأول و انتهينا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللعابة تيضل يتنقلو بين البلدان لي منعهم المغرب. واللقاح لي فصالح الشعب سد الحدود. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وحسبنا الله ونعم الوكيل
قررت إغلاق الرحلات الجوية في وجه القادمين من الهند… سبحان الله الطائرات مكانتش متوقف نهائيا في هذا الاتجاه
هاذ المسألة ديال كورونا تفشت في الهند هناك احتمال كبير مفبركة من أجل تعطيل مد الدول باللقاح ليدمروا اقتصاداتها والدفع بها نحو مزيد من الاقتراض.. هذا التخربيق طول أكثر من مسلسل سامحيني
غي دايز
بقى دوز ساكت. العالم كامل غيتفق باش يديرليك مصرحية. ادا بغاو يقولبوك ميحتاجوش اوقفو اقتصاد العالم كامل.
الهندية هادشي كيضحك تحاربون استرازينيكا يا وجوه المحاين الحصار على فين كيتصاوب اللقاح باش تبيعو زبل ديال فايزر مع موضيرنا مافيا الادوية نعلة الله عليكم نتوما والفيروس ديالكم
لا صافي كملات ها البداية ها هما بداو كيلمحو يعني عول على الصيف عوتاني إغلاق و الخطابات مسلسل هندي البداية مع الثامنة ربما سيبث الفلم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
السلالة الهندية هذه هي التي سيستشهد بها رئيس الحكومة بعد اسبوعين لمنع صلاة العيد ومواصلة الإغلاق الليلي على اشعار اخر .
إذا أصيب سبعة أشخاص بالفيروس الهندي، هناك احتمال إصابة 20 ألف من المخالطين في ظرف 24 ساعة”. بغيت غنعرف كيدارو لهاد الحساب.
شركات اللقاحات تسوق لمنتوجاتها عبر منظمة الصحة العالمية , في الشطر الاول سيكون الفيروس دولي بحيث كل دولة سيكون لها فيروسا باسمها.ثم في الطر الثاني سيتحول الفيروس الى اقليمي بحيث كل اقليم في العالم سيكون الفيروس باسمه وفي الشطر الثالث سيتحول الفيروس الى دربي بحيث كل درب سيكون له فيروس باسمه ثم منزلي ثم عائلي ثم فردي مرتبط بكل شخص.
حتى تسترد شركات الادوية اموlل استثماراتها بالاف الاضعاف.
وفي الاخير سيصرحون بان الفيروس ذهب بدون رجعة
الله يفاجيها من عندو و صافي.
أنا في بطالة جزئية منذ شهر مارس 2020 إلى يومنا هذا. الحمد لله أنني أتقاضى نصف راتبي من الشركة التي أشتغل معها و كثيرا ما تتأخر في سداد ذلك النصف من الراتب. نحمد الله و ونشكره أن حالنا أفضل من حال غيرنا فكثير من الناس تضررت جدا و لم تجد من يقف إلى بجانبها.
و مثل هذه الأخبار لا تبشر بخير
اللهم فرجك يارب
اللهم فرجك يا رب
اللهم فرجحك يا رب