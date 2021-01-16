خطيب يؤيد الاحتفال بـ"السنة الأمازيغية" ويرفض التضييق على المغاربة

على نطاق واسع، شارك ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي خطبة الجمعة التي دافع فيها الخطيب لحسن السكنفل عن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.
وجاء هذا بعد جدل أثاره تعليق فاعل سلفي على الاحتفالات برأس السنة الفلاحية في المنطقة المغاربية، الموروثة أو المنظمة، قائلا إنها لا تجوز لمسلم، مع رفضه دعوات جعلها عيدا وطنيا رسميا.
وفي خطبته بمسجد حسان بالرباط، خص لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، بالذكر “من يتحدثون باسم الدين ويحرمون بعض العادات والتقاليد والأعراف الحميدة التي تقوي أواصر العلاقات الاجتماعية”، قائلا إنهم “يجب أن يفهموا أنه قبل دخول الإسلام كانت هناك أعراف، وما دامت لا تخالف عقيدة الإسلام، ولا حكما كليا شرعيا، ولا مبدأ أخلاقيا عاما، فهي على الإباحة”.
وذكر السكنفل بأن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية المرتبطة بالفلاحة “يجتمع فيها الناس، ويأكلون أكلات خاصة، من الحلال الطيب الذي تنتجه الأرض، وتقع صلة الرحم، ويفرح الناس بذلك الخير، ويسألون الله أن يبارك في فلاحتهم”.
وتعليقا على احتجاج منكرين بأن مثل هذه الاحتفالات لم تكن في العهد النبوي، قال السكنفل في خطبته إن “واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيش كان في مكة والمدينة، ونحن في واقع معيش آخر”.
وزاد الفَقيه: “في المغرب لنا ثقافتنا وحضارتنا المتنوعة، وهو مما أغنى بلدنا، ولنا اختياراتنا في تديننا: العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، في ظل إمارة المؤمنين الحامية لحمى الملة والدين (…) من يدعو إلى ترك هذه العادات والتقاليد الحميدة يدعو إلى أمور تفرق، ويدعو إلى الفتنة”.
واسترسل السكنفل مستنكرا: “كأن بلادنا لم يكن فيها علماء! لا في سوس ولا في الأطلس ولا الريف ولا الشمال، حتى جاء هؤلاء الناس بمثل هذا الحديث، يثيرون الفتنة”.
وأكد خطيب الجمعة على وجوب “احترام عادات وتقاليد المجتمع”؛ لأنها “عنوان حضارتنا وثقافتنا، ما دامت لا تخالف أصلا شرعيا عقديا أو أخلاقيا”.
قبل أن يجمل قائلا: “احتفل المغاربة بهذه المناسبة منذ قرون، ومر بالمغرب عدد من العلماء الفطاحلة لم ينكروا على الأمّة هذا الأمر؛ لأن دور العلماء أن يبينوا الدين ويوضحوه للناس، ليحيوا حياة طيبة هنيئة، وليس من مهمة العالِم أن يضيق على الناس”.
علينا تأييد البحث العلمي في مجال الصحة و الإقتصاد و ليس احتفالات يجني من ورائها حقوقيون و جمعيات أموال من المعهد الأمازيغي على حساب المستضعفين
احسنت قولا الحق لا يعلى عليه مااكثر الظلاميين والداعشيين وراء عباية الإسلام الدي يريدون تحريفه من الطريق النور الى طريق الظلام حيا الله شعب المغربي أمازيغي أو صحراوي أو عربي كما كانت هويته حفظ الله المغرب من شر الإنس
كلام منطقي يقبله العقل عكس المتشدد يسهل عليه التحريم سؤال ما الذي سيضر الدين او يخالفه لو احتفل الإخوة الأمازيغ بعادة من عاداتهم وهم أيضا لهم غيرة عن دينهم ؟ سبب بسيط قد يخلف فتنة كبرى والفتنة أشد من القتل
نعم أستاذي الفاضل نشكرك على التوضيح هذا هو دور العلماء و الأءمة . في نظري لا بأس بما أنه يتم في ظروف سليمة ، لماذا إنتبه الناس لهذا و نسوا قبل أيام قليلة رأس السنة الميلادية و ما واكبه من شراء الحلويات لكل الطبقات الأجتماعية
المغرب يحتاج إلى أمثال هدا الخطيب الذي يحب بلده.خطيب و عالم كبير .اطال الله في عمره.
هذا من المعلوم من الذين ولا نحتاج لرخصة من أحد لنحتفي كما نريد, الأشكال هنا هو عدم اعتراف الدولة بهذا اليوم وعدم إعطائه المكانة التي يستحق .
عيد هاد الأرض،عيد جميع المغاربة من جميع الأصول:أمازيغ،عرب،أندلسيين ،أفارقة،بدو،يهود،ملحدين،مسلمين،نصارى،كل إنسان تزاد فوق هاد الأرض نقولو سنة سعيدة (سمحو لي مانعرفش أمازيغية)
، ثانيا على الخطيب ان يتفرغ في امور دينية ويبعد عن التسييس، ان كان فعلا عليم من علماء الدين ( )، اما نشر الفتنة والمساعدة على دلك بين الشعب المغربي فيكون عقابه هو وزارة الاوقاف والنيابة العامة الدين عليهم ردعه بالقانون والدستور. واقول له ايام المغاربة الحمد لله كلها احتفالات واكثرها واعضمها دينية. ومن افضلها عيد يوم الجمعة فهو عيد جميع المغاربة كيفما كانت نزعتهم وتقافنهم.
ياك هادو مغاربة ويطالبون بيوم احتفال وطني يتمتع به جميع المغاربة فلماذا تعقدون الامور. حلال علينا الاحتفال بأعياد النصارى وحرام علينا الاحتفال بأعياد اخواننا لو كان المطلب يهوديا لمجدتموه وطبلتم له ولوجدتم له مئات الحلول
. أما بالنسبة للسيد سكنفل فقد أصبحت خطبه ألا تختلف عن نشرة الأخبار وأصبح ناطقا رسميا لخدمة بعض الجهات ذات التوجهات العلمانية وهذا مما يؤسف له خصوصا عندما يتعلق الأمر بعالم وفقيه وأستاذ كبير مثل السيد لحسن مستقل.
شكرا للسي السكنفل على نظرته المعتدلة و الجامعة، ومع ذلك نؤكد ان الامازيغ ابناء الارض وملحها و إدامها احتفلوا و يحتفلون كما احتفل اجدادهم منذ آلاف السنين وسيحتفلون بإذن الله مستقبلا ولا ينتظرون ان يبيح لهم أحد او ان ينكر عليهم شذاذ الافاق و خريجوا مدارس الارهاب والتطرف والإقصاء. ومن لاتاريخ له ولاحضارة له ولاثقافة له سوى ثقافة الخيام والبعير والغزو والسبي والذبح والسرقة فمن الطبيعي ان يغيظه الامر و يحز في قلبه ولارد عليه الا كما قال الله عز وجل قل موتوا بغيظكم!
اعداء الامازيغية يجب ان سلختو لهم عن وطن اخر. لايمكن ان تكون عدو شعب استضاف اجدادك. لا يمكن ان تفرض عاينا لا ثقافة و لغة و لا تقاليد الشرق الاوسخ