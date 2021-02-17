خلافات الحكومة والبرلمان تتواصل وسط اتهامات للعثماني بتعطيل الدستور

في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة المغربية مجلس النواب بخرق النظام الداخلي، وذلك ضمن ردها على “الهجوم” الأخير الذي تعرضت له من قبل السلطة التشريعية بسبب غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية، خرجت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية لتتهم رئيس الحكومة الأمين العام للحزب ذاته، سعد الدين العثماني، بتعطيل الدستور في مجال التشريع.
وقالت آمنة ماء العينين في رسالة إلى رئيس الحكومة إنها لا تتفهم “أسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري”، مضيفة: “لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حولها”، موردة أن “المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان”.
واتهمت ماء العينين الحكومة بأنها تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون على مجلس النواب، مضيفة: “نحن لا نزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله، مما يعطل معه حقا دستوريا”.
وبخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، استغربت ماء العنين ما وصفته “تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي”، منبهة إلى أن “التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع”.
وفي هذا الصدد، أكدت البرلمانية المنتمية لفريق العدالة والتنمية أن “نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”، موردة: “ظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لا يزال يعاني من (البلوكاج) في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية”.
وبالنسبة لمشروع القانون الجنائي، طالبت ماء العينين الحكومة بالتجاوب مع المبادرة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، داعية إلى “إحالة القوانين المذكورة، سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية، ترشيدا للمجهود التشريعي”.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد وجه إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، جوابا عن اتهام الحكومة بالتقصير في العلاقة مع المجلس، جاء فيه أن “النظام الداخلي لا يخول لرئاسة المجلس الإعلان عن مضامين مداولات مكتب المجلس في موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية”.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وجهت في آخر جلسة لها قبل اختتام الدورة الخريفية انتقادات صريحة إلى الحكومة، مستنكرة غياب بعض الوزراء “الكسالى” المتكرر عن الجلسات الأسبوعية، وعدم تجاوبها مع عدد من المبادرات التشريعية.
المسرحيات والمسلسلات والافلام العثمانية بدات على الشعب المغربي.
حزب اللاعدالة و اللاتنمية، يجب على المغاربة عدم تكرار هذه المهزلة بانتخاب عقلاء يخدمون الوطن و ليس تجار الدين اللذين يخربون بلادنا كل دقيقة.
راه معطل كلشي ماشي غير هاذ القوانين، من نهار ترأس الحكومة وكلشي معطل ،حزب الندالة واللاتنمية ،تحية للوزراء الي خدامين وفارضين الكفاءة كالسيد ناصر يوريطة والسيد سعيد امزازي والسيد لفتيت اما الباقون فغير مثقلين على الكراسي.
كمغاربة نناشد كل من لديه ضمير حي لحكامنا أن يغلق البرلمان بصفة نهائية.ما دامت الحكومة المحكومة عاجزة عن توفير الشغل للمغاربة والصحة في المستوى والقضاء على البطالة والرشوة والفساد الإداري،من فضلكم إن البرلمان المغربي يستنزف جيوب المواطنين بدون فائدة تعكس الواقع المعيشي للمواطن.لنترك الملك هو من يحكم مباشرة دون إستحمار عقول الناس
لا نريد برلمانيون ولا مستشارين لا يفعلون اي شيء سوى اخد الراتب .مادام الملك هو الذي يعطي كل القرارات كن تشيد طرقات ومستشفيات وكليات ووووو…..اذن البرلمان لا يصلح لشيء
اتذكر ايام لمقدم و القايد كان كل شيء بخير
ميزانية البرلمان ميزانية خيالية وليس لهم اي دور سوى بلبلبلبلا
ميزانية البرلمان تمشي المشاريع وووووو
الله…الوطن….الملك
عاش الملك …عاش الملك……عاش الملك
قال ليك تعطيل الدستور ههههههه ومن عطل دستور 2011 وقبله سوى الحكومة بالدرجة الاولى . زعما الحكومة قايمة بواجبها حسبي الله ونعم الوكيل. الله يجيب شي حكومة وبرلمان يخرجوا الشعب المغربي من محنته وعذابه الأليم.
من جهة هذه الردود ما هي إلا تسخينات قبل الطرح.
من جهة أخرى بسبب ضعف السيد رئيس الحكومة مقابل قوة الأحزاب المشاركة ومناورتها لا تقوى مؤسسة رئاسة الحكومة على فرض رؤيتها وبالتالي سلطة أجندتها على الوزراء
ARRÊTEZ DE FAIRE LA COMÉDIE. CE QUI INTÉRESSENT LE PEUPLE C’EST LE CONCRET. VOUS TOUS, VOUS TOUCHEREZ. DES MILLIONS À LA RETRAITE, ET LES PAUVRE RESTENT TOUJOURS PAUVRES