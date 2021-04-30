خيانة زوجية وكيّ طفلة يورطان شخصين بمريرت

خيانة زوجية وكيّ طفلة يورطان شخصين بمريرت
صورة: أرشيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 21:23

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مريرت، مساء الخميس، من توقيف شخصين، رجل وامرأة، يبلغان من العمر 30 و27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية وتعريض طفلة قاصر لاعتداءات جسدية بليغة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة مريرت كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الخميس، على خلفية توصلها بمعطيات حول تعرض طفلة يقل عمرها عن سبع سنوات للعنف من طرف والدتها وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، وذلك قبل أن تقود التحريات الميدانية إلى الاهتداء إلى الضحية ومعاينة آثار عنف وكي بأعقاب السجائر في جسدها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن توقيف الأم وشريكها المشتبه فيهما في هذه القضية، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

اعتداء جسدي الخيانة الزوجية قاصر مريرت

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