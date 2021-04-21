"دار السلعة" .. دراما رمضانية تروج للصناعة التقليدية ومدينة فاس القديمة

في قالب يجمع بين الدراما والرومانسية، ينقل مسلسل “دار السلعة”، للمخرج محمد أمين مونة، مشاهد من مدينة فاس القديمة والصناعة التقليدية.

العمل الدرامي التلفزيوني، الذي ينظر إليه نقاد باعتباره قفزة نوعية في الإنتاجات المغربية المماثلة، تدور أحداثه حول عائلة “النبالي” التي تعتبر من العائلات الكبيرة في فاس، تمتلك رياضا و”دار السلعة” التي تعرض فيها بعض الأدوات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.

وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول خمسة إخوة. يظهر أفراد العائلة في بادئ الأمر أنهم سعداء، إلا أن الواقع يبرز غير ذلك، ليكتشف المشاهد أنهم يعانون مشاكل كثيرة تؤثر على استقرارهم.

تتواصل الأحداث في قالب درامي. توضح كاتبة السيناريو مريم ادريسي أن “الإخوة الخمسة سيكتشفون بعد وفاة والدهم الكثير من الأسرار التّي ستقلب حياتهم رأسا على عقب، وسيدخلون في دوامة من المشاكل، ليس من أجل الإرث، وإنما ليظلوا متحدين مع بعضهم البعض رغم كل الصعوبات. سيقف الإخوة أمام كل المشاكل، ليظلوا متجمعين، إذ لن يقوى المال على تفرقتهم والتأثير على حبهم لبعضهم البعض”.

وتضيف السيناريست أن “دار السلعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تعالج مشاكل من المجتمع ومن الواقع؛ فالمسلسل يتطرق لحروب زوجة الأب والخيانة الزوجية، وأشياء أخرى، كما أنه يركز على بعض تفاصيل علاقات الحب والغرام”.

من جهته، اعتبر الناقد الفنّي أحمد السيجلماسي أنّ “المخرج محمد أمين مونة توفق إلى حد كبير في اختياره وإدارته لثلة من الممثلين والممثلات المكرسين إلى جانب وجوه مسرحية من فاس، المدينة التي صورت في فضاءاتها المختلفة مشاهد ولقطات هذا المسلسل”.

وأبرز الناقد المغربي أن كاميرا المخرج التي أدارها نادير فجاج، “ثمنت المعمار الفاسي من خلال تركيزها بعناية على ما يزخر به من زليج مختلف الألوان ورسومات ونقوش على الخشب والجبس، بالإضافة إلى المشاهد التي صورها بتعدد الديكورات والأكسيسوارات وما تزخر به البازارات من تحف أبدعها صناع تقليديون مهرة”، معتبرا أن “المسلسل سيشكل أحسن دعاية سياحية لفاس ومعالمها الحضارية”.

وبغض النظر عن قصة المسلسل وأحداثه المتشعبة التي سنكتشفها تدريجيا في الحلقات القادمة، يضيف السجلماسي أن “العمل يستحق التنويه، لأنني لمست فيه جدة وجدية لم أجدهما في مسلسلات أخرى أصبح مخرجوها يكررون أنفسهم من عمل لآخر”.

يشار إلى أن من بين المشاركين في المسلسل زينب عبيد، التي سبق أن شاركت في أعمال حققت نجاحا كبيرا، وسكينة درابيل، ولطيفة أحرار، وعبد السلام بوحسيني، ومحمد الشوبي، وفاطمة الزهراء جوهري، بالإضافة إلى أسماء أخرى.