"دار الشعر" بمراكش تطلق ورشات في تقنيات الكتابة

من المرتقب أن تنطلق، السبت 19 دجنبر الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر دار الشعر بمراكش- المركز الثقافي الداوديات، ورشات الكتابة الشعرية في موسمها الرابع 2020/2021؛ وهي ورشة في تقنيات الكتابة الشعرية موجهة إلى فئات الشباب والطلبة وعموم المهتمين.

ووفق بلاغ صادر عن دار الشعر سالف الذكر، فإن فيديوهات هذه الورشات، المخصصة للشباب وطلاب الجامعات، ستبث على قناتها في “يوتوب”، وعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى جانب “مجموعة مرتفقي ورشات الكتابة الشعرية” عبر تقنية التواصل الفوري “واتساب”، حيث سيشرف على تأطيرها كل من الباحث الدكتور محمد الطحناوي والناقد والشاعر عبد اللطيف السخيري.

ولفت البلاغ الانتباه إلى أنه، ووعيا من الدار بالفترة العصيبة التي يمر منها العالم، جراء الحالة الوبائية، وحرصا منها على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، “سيتم تأجيل الورشات الموجهة إلى الأطفال واليافعين إلى الأشهر الأولى من السنة المقبلة، إلى حين تحسن الوضعية الصحية”.

وستستند ورشات الكتابة الشعرية، التي تستهدف فئات الشباب والمهتمين بمجال الشعر، “إلى احتياجاتهم العلمية في علم العروض، ومعالجة ظواهره في القصيدة التقليدية ثم الانتقال إلى دراسة تحولاته في القصيدة الحديثة”.

ودعت دار الشعر بمراكش كل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذه الورشات إلى زيارة مقر الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات (قرب القاعة المغطاة بنشقرون).