"دار النجارة" تبحث عن أصحاب "امتياز جدد"

أعلنت شبكة “دار النجارة“، العلامة التجارية التابعة لشركة “10 رجب” الرائدة في النجارة الخشبية، أنها تبحث عن أصحاب امتياز جدد (franchisés) بمجموعة من المدن المغربية.

ووفق بلاغ صحافي للشبكة، فإن “دار النجارة” تقدم، بوصفها أول شبكة امتياز للبيع بالتجزئة وبسعر المصنع المتخصص في النجارة الخشبية، تشكيلة من المنتجات المعتمدة والمختبرة ذات جودة عالية؛ “من قبيل أبواب المنازل، غرف النوم، الحمامات، أبواب بلاندي، أبواب مقاومة للحريق، “بلاكارات” على الطراز الفرنسي وأيضا كوليس، والمطابخ، وفقا للرغبات والتصميم، مع مواكبة الزبائن فيما يتعلق بجميع مشاريع البناء أو التجديد”.

ووفق المصدر ذاته، فإن شبكة امتياز “دار النجارة” تملك 20 نقطة بيع بجميع أنحاء المغرب، مع مكتب رئيسي ووحدة إنتاج صناعية بمدينة الدار البيضاء، “وتبحث الشبكة عن أصحاب امتياز جدد، يفضل أن تكون لديهم خبرة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مع التوفر على محل تجاري مملوك أو مستأجر، ينبغي أن تكون مساحته 70 مترا مربعا على الأقل”.

وأضافت الشبكة أن المدن المستهدفة بمبادرتها الجديدة هي الصويرة وآسفي والجديدة والرشيدية والعرائش وتزنيت وكلميم وتنغير وبني ملال وخنيفرة وسيدي قاسم وسطات والداخلة وتازة والرباط وسلا الجديدة وتمارة وأصيلة والخميسات والقصر الصغير والقصر الكبير وغيرها.

ومن أجل الاستفادة من شبكة امتياز “دار النجارة“، يضيف البلاغ، “لا بد من اتباع سلسلة من الخطوات التي تبتدئ بربط الاتصال بمسؤول الامتياز التجاري، ثم القيام بدراسة الملف رفقة طاقم “دار النجارة”، وإجراء زيارة مفتوحة لاكتشاف متجر العلامة، فضلا عن المساهمة في تدقيق المشروع، والمصادقة على تخطيط الافتتاح، والتوقيع على العقد، والاستفادة من المساعدة التقنية والفنية للطاقم، لتنتهي بالافتتاح الرسمي لنقطة البيع”.

وزاد المصدر ذاته أن “دار النجارة” تتيح الولوج إلى شبكتها برسوم دخول مجانية بقيمة صفر درهم، إلى جانب توفير التدريب التجاري والتقني، والدعم التسويقي والاتصالي بزيارة ميدانية لتعريف المحل لدى النجارين بالمدينة، والرقمي عن طريق الموقع الرسمي للعلامة، والمواقع الاجتماعية وأيضا محل إلكتروني على موقع Avito، وذلك قبل إطلاق نقطة البيع وبعدها أيضا، على أساس أن العلامة التجارية تعمل مع شبكة عملاء متنوعة تتشكل من النجارين وصغار المطورين وشركات الهندسة والتعمير والديكور.

وتوفر “دار النجارة” للحرفيين المعتمدين لديها مجموعة من الورشات الرامية إلى تحسين الوظائف والمهارات، “كما أن الانضمام إلى شبكة امتياز يخول للمهني الاستفادة من العديد من الفوائد؛ من بينها سمعة العلامة التجارية المتنامية، والمشاركة الدائمة لمعارف خبرائها، والمساعدة القانونية والفنية والتجارية في جميع أنحاء الشبكة، والتطوير الدائم لنقاط البيع، وإتاحة منتوجات ذات جودة عالية وبثمن المصنع، والاستفادة من إستراتيجية مبيعات وتسويق مدروسة وخبرة الشركة المصنعة في هذا المجال”، وفق البلاغ دائما.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول العرض الجديد للشبكة، على الراغبين الاتصال بالرقم الهاتفي: 37 81 36 61 06 أو البريد الالكتروني: [email protected]