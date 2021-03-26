دبلوماسيون يحاولون التشويش على "الاعتراف الأمريكي"

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس وجود صراع محتدم في الكواليس بين دبلوماسيين أصدقاء المغرب ودبلوماسيين آخرين اختاروا “التشويش” على الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية مؤخرا لصالح القضية الوطنية.
وتقول المصادر إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين لا يترددون في التعبير عن مواقف معادية، وصلت إلى حد محاولة التشويش على مشروع بناء قنصلية أمريكية في الداخلة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعطت زخما كبيرا للعمل الدبلوماسي في المغرب، عقب إصدارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لقرار تاريخي يعترف بمغربية الصحراء ويدعم الحكم الذاتي، وهو القرار الذي أحرج دبلوماسيين ممثلين لدول عدة في العاصمة الرباط، خاصة التابعين لمحور الدول المناوئة.
يذكر أن قضية الصحراء المغربية تواجه في الآونة الأخيرة مناورات عدة لمحاولة التشويش على الملف، سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو في ارتباط مع بعض الدول الأوروبية.
السلام عليكم
الصحراء مغربية ولو كره المنافقون الجزائريون بالخصوص، في ضل سياسة المقص الدي تتبعها الدبلوماسية المغربية، خصوم الوحدة الترابية للمملكة غير الريح في الشبكة
ويبقى المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها، وحان الوقت لاسترجاع الصحراء الشرقية . وكما جاء على لسان سي بوريطة المحترم البولياريو يبقى شأن داخلي لما يسمى دولة العسكر.
لي فهم شي حاجة يفهمنا…. موضوع الصحراء المغربية خاص يكون فيه الوضوح يعني دكرو الاسماء… لي معنا راه معنا ولي ضدنا راهم ضدنا…. سالينا
لا يهم التشويش علي فدية الصحراء المغربية لان القضية بيد امريكا واسراءيل وهذا يعطي ماهي قوة الاعتراف الامريكي والاسرءيلي عن هده القضية اما اروبا والعالم كله تحت رحمة اسراءيل وامريكا ونته الكلام
المغرب بلد جميل وهو في طور النمو. وأحرز على ريادة افريقيا في عدة مجالات. ولا يخلو العالم من الحسد والحساد والمشوشين على مصالح واستقرار بلادنا.
“إن ينصركم الله فلا غالب لكم” إنتهى الكلام.
كلنا ثقة في دبلوماسيينا الأشاوس، أنتم أيضا أسود في ساحات الوغى، لا فرق بينكم وبين الجنود المرابطين على طول الجدار، اصبروا فما النصر إلا صبر ساعة، وأشكروا الله على نعمه، “وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد” والمقصود بالكفر جحود نعم الله تعالى على الإنسان.
إدا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سهلة الإختراق لتغير موقفها من قضية الصحراء المغربيه فلا حاجة لنا بها ولا بغيرها… ومن زاغت له البصيرة فليقترب
عندما قرات التعليق، قلت في نفسي: هل هؤلاء الذي يقال عنهم دبلوماسيون يبلبلون ضد وحدة المغرب دون مقابل؟ واين 500 مليار التي ذهبت ادراج الريح لا لشيء الا لمعاكسة المغرب لمدة نصف قرن. لدرجة ان الشعب الجزائري الشقيق زادهم ندرة الزيت على طابورات الحليب والسميد و GAB ووووو. تصوروا يسادة لو كانوا جيراننا هم اليهود المغاربة اسراءيل ،لما وقع لنا ما يقع لنا الان مع من نقول انهم دولة إسلامية عربية امازيغية وووو. وهل سيستمرون في معاكستنا لنصف قرن اخر ولو أدى ذلك الى تجويع شعبهم؟ ومتى سيهديهم الله ويرجعون الى صوابهم؟ ولا تنتظروا من المغرب ان يدخل معكم في شدلي نقطعليك، فجلبتو واسعة، القافلة ماضية الى الامام، فقد هرب على المنطقة كلها بسنوات ضوءية. الله اهدي ما خلق.