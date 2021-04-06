دبلوماسي إفريقي يهدد بمحاكمة "كسال" بسبب "الصابون البلدي"

دبلوماسي إفريقي يهدد بمحاكمة "كسال" بسبب "الصابون البلدي"
صورة: و.م.ع
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 00:19

تنفس العاملون في الحمامات الصعداء بعد الشروع في تخفيف إجراءات “الحجر الصارم”، ما سمح بعودة جزئية للعمل. غير أن العمل في الحمامات لا يخلو من بعض الطرائف، إذ قام أحد الدبلوماسيين بالاحتجاج لدى إدارة أحدها في العاصمة الرباط، والسبب هو الألم الذي تعرض له في عينيه نتيجة استعماله منتج “الصابون البلدي”، مهددا بجر “الكسال” إلى المحاكمة، بسبب عدم تعرفه على هذه المادة “الغريبة”.

المصادر التي حكت لهسبريس هاته الواقعة أكدت أن الدبلوماسي المعني قدمت له شروح كثيرة حول مادة “الصابون البلدي”، وشكلها ولونها، بوصفها مادة أساسية في الحمام المغربي، غير أنه لم يقتنع بسهولة.

يذكر أن مادة الصابون البلدي المغربية، وبخلاف ما سبق، تحظى بشعبية كبيرة في أوساط التجميل؛ بل إن كثيرا من المغاربة يعملون على تصديرها لعدة بلدان في العالم، ومنها البلدان الإفريقية، حيث بات الطلب متزايدا على هذا المنتج المغربي.

الحمامات الدبلوماسيون الصابون البلدي الكسال

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 17

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 39

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية

صوت وصورة
شاب يختار الخلاء
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:11 22

شاب يختار الخلاء

صوت وصورة
دهس طفل على سكة قطار
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:59 14

دهس طفل على سكة قطار

صوت وصورة
بوريطة: الجزائر طرف في النزاع
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:43 40

بوريطة: الجزائر طرف في النزاع