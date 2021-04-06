دبلوماسي إفريقي يهدد بمحاكمة "كسال" بسبب "الصابون البلدي"

تنفس العاملون في الحمامات الصعداء بعد الشروع في تخفيف إجراءات “الحجر الصارم”، ما سمح بعودة جزئية للعمل. غير أن العمل في الحمامات لا يخلو من بعض الطرائف، إذ قام أحد الدبلوماسيين بالاحتجاج لدى إدارة أحدها في العاصمة الرباط، والسبب هو الألم الذي تعرض له في عينيه نتيجة استعماله منتج “الصابون البلدي”، مهددا بجر “الكسال” إلى المحاكمة، بسبب عدم تعرفه على هذه المادة “الغريبة”.

المصادر التي حكت لهسبريس هاته الواقعة أكدت أن الدبلوماسي المعني قدمت له شروح كثيرة حول مادة “الصابون البلدي”، وشكلها ولونها، بوصفها مادة أساسية في الحمام المغربي، غير أنه لم يقتنع بسهولة.

يذكر أن مادة الصابون البلدي المغربية، وبخلاف ما سبق، تحظى بشعبية كبيرة في أوساط التجميل؛ بل إن كثيرا من المغاربة يعملون على تصديرها لعدة بلدان في العالم، ومنها البلدان الإفريقية، حيث بات الطلب متزايدا على هذا المنتج المغربي.