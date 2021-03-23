دبلوماسي مغربي يفضح مناورات فاشلة لخصوم المملكة في الاتحاد الإفريقي

أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، أن العديد من الدول الإفريقية طعنت في البيان المزعوم المنسوب إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، مشيرا إلى أن الجزائر وكينيا تقفان وراء مناورات فاشلة بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وأوضح ممثل المغرب لدى الاتحاد الإفريقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما تضمنه البيان المزعوم بخصوص المبعوث الإفريقي وافتتاح مكتبه بالعيون وأمور أخرى “لا تلزم المغرب في أي شيء، بالنظر إلى الخروقات التي شابت طريقة صياغة ونشر هذا البيان دون احترام الإجراءات المسطرية لبروتوكول مجلس السلم والأمن الجاري بها العمل في اعتماد البيانات”.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في تصريحه، على أن هذا البيان المزعوم “ليست لديه أي مصداقية سياسية أو قانونية”، مردفا بأن مضمونه “لا يعكس حقيقة النقشات والخلاصات التي عبرت عنها الدول المشاركة في اجتماع المجلس”، وزاد أن خصوم المغرب عمدوا إلى “إقحام لغة لا صلة لها إطلاقاً بمداخلات الأعضاء، ما يعني أن الخلاصات المضمنة لا حجية ولا قيمة قانونية لها”.
واعتبر السفير محمد عروشي أن زمرة قليلة لا تتعدى ثلاث دول كانت وراء كل هذه المناورات التي تهدف إلى الطعن في مضمون القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الوحيد داخل المؤسسة الإفريقية المعني بمتابعة ملف الصحراء المغربية.
وأوضح المتحدث ذاته أن “القرار 693 المتخذ بالإجماع وبتوافق قانوني بين رؤساء الدول الإفريقية جاء لوضع حد لكل العراقيل التي تعيق العمل الإفريقي المشترك، ووضع حد كذلك للنقاشات العقيمة والخلافات التي كانت تؤدي إلى انقسامات وإهدار الزمن الإفريقي”.
وأضاف عروشي، في تصريحه لهسبريس، أنه “منذُ اعتماد الاتحاد الإفريقي القرار 693 شهدنا دينامية إيجابية وعملا إفريقيا مشتركا بعيدا عن النقاشات العقيمة”، معتبرا أن المناورات الجديدة “تريد الطعن في هذا القرار، وبالتالي إحداث انقسام داخل الاتحاد الإفريقي والعودة إلى عهد السجالات العقيمة وعرقلة العمل الإفريقي، في وقت تواجه إفريقيا تحديات الاندماج الاقتصادي وتحتاج إلى التضامن والوحدة لمواجهة التحديات الراهنة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تلك المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا”.
وبحسب السفير ذاته فإن القرار 693 تم بموجبه إنشاء “آلية الترويكا” التي تضم كلا من الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية، وهي المنوط بها حصريا دعم المسار الأممي وجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في ملف الصحراء المغربية.
وجوابا عن سؤال هسبريس حول تراجع الدعم القاري لجبهة البوليساريو منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أكد ممثل المملكة المغربية أن هذا التراجع الإفريقي والدولي يتجسد على أرض الواقع من خلال افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية، منها أزيد من 16 قنصلية إفريقية، مضيفا أن عددا من الدول الإفريقية ستفتتح قريبا بعثاتها بالصحراء المغربية في كل من العيون والداخلية.
ويتجلى تراجع هذا الدعم أيضا، وفق المصدر ذاته، في سحب عشرات الدول الإفريقية اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية” أو اتخاذ حياد إيجابي من هذا النزاع الإقليمي، وأضاف أن هذه المناورات الحالية شبيهة بتلك التي كانت وراء إقحام “الكيان الوهمي” في عضوية المؤسسة الإفريقية سنة 1984.
وخلص سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية “تؤكد مرة أخرى وجاهة الموقف المغربي والحل الواقعي الذي تطرحه المملكة المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها”.
تويتة واضحة فيها الكفاية اما خفافيش الظلام فقد انفضح امرهم
خسئت كل مناورات أعداء وحدتنا الترابية.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
انتهى الكلام.
واش هاذ الاتحاد الافريقي معنوش هباكل ومؤسسات كيفاش تلات دول هي التي صاغت البيان وزورته الجزاءر وكينيا وجنوب افريقيا ما هذا التلاعب. يحب على المغرب واصدقاءه الافارقة ان يخرجوا ببيان موقع من قبلهم جميعا يتبرؤون من هذه التصرفات الصبيانية. ويفضحوا هذه الدول .
يا سيدي افريقيا فيها 55 دولة ، هل يعقل ان اي دولة
تخرج و تقول كفى.
كاننا في منظومة تنتمي الى المعسكر الشرقي الستاليني !
هل ليس هناك دول افريقية تخرج ببلاغ يندد بهذه الخروقات .
هل هذا التحاد الافريقي هو منظمة ديمقراطية اما فيها
الجزاير و جنوب افريقيا و كينيا من يتحكمون ؟
غريب امر هذا الاتحاد !
اذا لم تكن منظمة ديمقراطية يحترمون فيها قرارات الدول بشكل ديمقراطي ، فما الهدف من كل هذا ؟
ما محل الدول الافريقية في هذا الاتحاد ؟
من مؤسسي هذه المنظمة القدافي ، هل القدافي كان ديمقراطي ؟ لا
اذا يجب على تغيير دستور الاتحاد الافريقي
اذا كان البيان مفبرك ولا أساس له من الصحة وانه صيغ في ظروف مشبوهة أليس من حق الدول الافريقية التي زيفت ارادتها ومناقشاتها ان تدلي بدلوها في الموضوع وتكذب ما جاء بالبيان المشؤوم جملة وتفصيلا وانتهى الكلام.
يجب على المغرب معاقبة كينيا داخل الإتحاد الإفريقي ، ضد التزوير والغش في البيانات ، ورفع دعوى قضائية إلى الدول الإتحاد الإفريقي ضد جنوب فريقيا والجزائر بسبب التزوير والتدليس والغش باسم المجلس السلم والأمن على البيان الوهمي المزعوم، كيف لدولتين تكذب وتخرج ببيان مزعوم غير قانوني وغير مصادق عليه من طرف أكثر من 52 دولة في الإتحاد الإفريقي
قبل أيام قليلة و في حوار مع وزير الخارجية المغربي ،صرحت وزيرة الخارجية الكينية أن كينيا لا و سوف لا تمس أبدا بالمصالح المغربية و قريبا ستفتح سفارة كاملة بالمملكة المغربية. اكان هذا بمثابة طبخ مسموم للمغرب؟؟ . على المغرب أن يميز جيدا بين العدو ز الصديق.
دليل قاطع بأن جميع المنظمات الإفريقية والقرارات التي تتخذ على مستوياتها لا قيمة لها
مناورات الجزائر فاشلة وأصبح المغرب يجهز عليها في مهدها ولم يتبقى أمامه إلا الخروج من الإتحاد وعلى المغرب أن يكتف من ضغطه حتى يعزلهم عن المنتظم الدولي وبالنسبة لأخرين كنيا وجنوب إفريقيا لابد أن تعمل الدبلومسية المغربية على إقناعهم وفضح مخطط الجزائر
يجب على المغرب أن يفضح هذه المؤامرة الجزائرية والجنوب الإفريقية بهذه المناورة ، بتظيم مؤتمر إستثنائي طارئ عاجل بالمغرب ، بفضح هذا البيان المغشوش والمزور وغير مصادق عليه ولا قانوني ، زورته جنوب إفريقيا والجزائر ومعاقبة هاتين الدولتين بتهمة النصب والإحتيال أو طردهما من الإتحاد الإفريقي،
الجزائر تزور وتكتب ماتريد على البيان المزعوم بإسم مجلس السلم والأمن، هذه تعتبر جريمة إرتكبتها الجزائر ببيانها المزعوم والمغشوش وغير مصادق عليه ، يجب طرد الجزائر فورا من الإتحاد الإفريقي بسبب هذا التزوير البيانات على حسب هواها،وإهانة ل 55 دولة إفرريقية
هذه فرصة للمغرب لإنشاء هيئة من الدول الافريقية التي تدعم الوحدة الترابية المغربية مقره بالمغرب أو دكار تختص في الاجتماع التمهيدي قبل أي اجتماع للاتحاد الافريقي ،وذلك لتنسيق المواقف وتمهيد موقف يقف ضد أي استغلال لهذا الجهاز والفروع التابعة لها.د،وربما يمهد لطرد شرذمة البوليزاريو مستقبلا.
لا يهمنا. ما يهمنا هو جواب السؤال : أين الثروة ؟
ما يهمنا هو : كيف لعسكر الجزاءر يأمر مغاربة بمغادرة أرضهم دون كلام بوريطة و دون بيان لفهم الأمر…
ما يهمنا هو : لماذا تكوين “لجنة تنمية” سنة 2019 ؟ يعني الوطن كان ساءقه تاءها منذ 1956 دون برنامج و لا يعلم ما هي حاجيات الشعب حتى كون “لجنة يرأسها بنموسى العالم الفذ…”
الذي لم تنتبه له القيادة المغفلة لجبهة البوليساريو, أنها حينما تسعى لإستصدار رأي إستشاري من الأمم المتحدة ضد فتح قنصليات في العيون والداخلة بحجة أن الإقليم متنازع عليه, فهي بذالك تضرب شرعية السفارات الي عندها, وبل مشروعية عضويتها في الإتحاد الإفريقي نفسها.
إن فشل مشروع الكبرانات ومن يقف معهم أمر لامفر منه فسحقا لهم ولاعوانهم ولصنيعتهم جبهة الخراب.
DE l ACTION SVP !
.Monsieur l ambassadeur ,j ‘espère que vous lirez ces lignes !
comme signalé par Jamal ,commentateur N) 3, ce qu’ il nous faut c ‘est un communiqué ou un document signé par nos alliés présents à cette réunion du CPS , dénonçant le communiqué fallacieux publié en leur nom.
A défaut , l ONU reteindra comme officiel le communiqué fallacieux et ce serait un revers de notre diplomatie et rien d autre ! Ce n ‘est pas aux marocains que vous apprendrez que nous avons affaire à des voyous :Ne perdez pas votre énergie à nous en convaincre
الجزائر تحس بأنها مخنوقة بدون مياه المحيط لو أقترح عليها التخلي عن نصف أراضيها مقابل منفد على المحيط الأطلسي لقبلت و لكن للآسف المغاربة يفضلون بحار المحيط على تراب الجزائر ، الصحراء مغربية و ستبقى مغربية حتى ولو و صلوا الأعداء إلى المريخ
السلام عليكم (الله الوطن الملك) مثل الجزائر و جنوب إفرقيا و كينيا كالعمى يلقاها يلقاهى في عكازوا ؟ لاكن هاذا ليمنع من محاسبتهم إما سياسيا لعزل الجزائر لتبقى وحدها تنبح كالكلاب المسعورة حثى ينقلب عليها الزمن وتعود مدنية لا عسكرية
الاتحاد الافريقي يعترف بجمهورية البوليساريو…ادا كان المغرب مغفل و غبي فقط يمكن ان يسمح لهدا الاتحاد ان يكون حكما في الموضوع.
لا يمكن ان تكون حكما و انت أعطيت سفارة النهاية بغلبة فئة على أخرى.
التفلية هدي…ولا شنو.
,L Algérie se prends pour le scherif d Afrique ,avec ses milliers de soldats handicapés et son armement dépassé,pense faire la loi en Afrique .quelle ignorance