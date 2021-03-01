"دخول الربعين" يغير سلوك محتسي المشروبات الكحولية قبل رمضان

مباشرة موجة الانسحاب التدريجي من الحانات وطوابير “محال بيع الخمور”، حطت “الربعين” رحال المنع النفسي على الآلاف من المقبلين على تناول المشروبات الروحية، وذلك باستحضار قرب شهر رمضان ووجوب التوقف “توقيرا”.
و”الربعين” ظاهرة اجتماعية مغربية بلبوس ديني، يتوقف خلالها ندماء المشروبات الروحية عن الشرب، بدعوى بقاء الخمر في الجسم، وعدم جواز صيام شهر رمضان في حالة عدم التوقف لفترة تتجاوز الشهر.
النقاش في هذا الموضوع تكرر إلى أن أفضى إلى قاعدة مسلمة لا تحتمل الجدال، بل إن البعض يربطونها بالإيمان والكفر، مع استحالة السجال في مدى صحة البراهين والأدلة التي يقدمونها، أو التشكيك فيها.
ويبدي بعض الفقهاء تحفظا كبيرا في البت في الأمر، تاركين الأمر للتحريم الوارد في النص الديني، فيما يتجه سوسيولوجيون نحو اعتبار الأمر امتدادا لثقافة مجتمعية تستحضر قدسية شهر رمضان.
سعيد جعفر، رئيس مركز التحولات المجتمعية والقيم في المغرب وحوض المتوسط، أورد أن “الربعين” جزء من “الحيل الفقهية العديدة التي استنبتها الفقهاء داخل البيئة المغربية”، مؤكدا أنها “انعكاس للسلطة الدينية والرقابة على المواطن”.
وأضاف جعفر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطة الدينية تجدد أدوات اشتغالها في كل المجتمعات الإسلامية، مسجلا عملها بمنطق الجماعة والولاء التام والإخضاع.
وبالنسبة للباحث في علم الاجتماع فشهر رمضان جرت موقعته ضمن السلطة المركزية الدينية، وجرى الإعلاء من شأنه، وبالتالي لا بد من الترتيب والتمهيد لدخوله، و”الربعين” من بين الوسائل المستخدمة لتحقيق الأمر.
وشبه جعفر ما يجري بالسياج الديني والنفسي و”الأخلاقوي”، موضحا أن استمرار الناس في أداء الطقوس المعتادة نفسها قد يكسر مركزية شهر رمضان، رغم أن الأمر يفتقد للدليل قرآنا وسنة.
واستحضر جعفر في ختام حديثه عدم وجود هذه الفكرة لدى الطبقة المتوسطة والواعية، حيث تستمر الحياة بشكل عادي، فيما يبقى التوجه العام محتفظا بالفكرة، مع تسجيل تراجعها رويدا رويدا.
اودي الحاصول الله اعفوا على كل واحد . و الله اغفر لينا كاملين و رمضان مبارك سعيد مسبقا
الله إعفو علينا وعلى كل أشقائنا السكرى هههه
لا علاقة بالربعينية بالدين الاسلامي… انا احتسي المشروبات الروحية حتى اليوم ما قبل الاخير على حلول رمضان مع زوجتي و ابني الكبير.. يجب ان نغير العقليات و نقبل على الحياة بكل ما لدينا من قوة !
Santé l’apéro !
على أساس انه حلال قبل ماندخلو لهاد 40 يوم ، أولا و قبل كل شيئ ماكاينش شي حديث ولا آية كاتدل على أننا ماخاصناش نشربو في آخر 40 يوم قبل رمضان لأنه في الأصل حرام سوى قبل 40 يوم أو بعدو ، الله يهدي و يعفو على الجميع.
هذا من النفاق والتدين المزيف، فمن يعتبر الخمر حرام يمتنع عنه طوال العام وليس في شعبان ورمضان دون غيرهما.
الله يعافينا.
لماذ تجعلون الأمر هينا بنطقكم المشروبات الروحية على الخمر أم الخبائث ؟
الامتناع عن احتساء الكحول قبل اربعين يوما من رمضان لا يجعل صيام المدمن مقبولا ما دام لم يقلع عنه نهائيا. هذه الحيلة لا تنطوي على الله تعالى، هل نطيعه في اربعين يوما ثم نعصيه في بقية السنة؟!!!
السلام عليكم
البيجيدي وزعيمهم الدي علمهم السحر باعوا الخمر للمغاربة في عهدهم بل زادوا في ثمنه ولم يسألوا عن تحريمه كما كانوت يقولون لما كانوت في المعارضة.
في عهدهم زاد عدد الكازينوهات وأصبح كازينو لكل مواطن،
زاد عدد البنوك الربوية وحتى الإسلامية، والتي تبيع القرض والقرد للناس بأضعاف ثمن القرض.
في عهدهم زاد عدد “الخليلات” في الشواطء ومولان روج ..
في عهدهم خىجوا بتقاعد سحت وحرموا الشعب مم حقه في التقاعد،
ويأتون ليفتوا في الكيف!؟
قبحكم الله من حزب وإلى مزبلة التاريخ.
حنا جينا ندخلو ربعين هرستو ليا راسو ،، بغيت ندير عقلي ،، زادو غرقوها و شكون اعداء الله للي حكم عليهوم الحسن التاني رحمه الله ، ، طلقو ليهوم ،، حسابهم طويل ،، العطب قديم ظلم الاقارب ،، توما كي والو ،،
الربعين يوما !!! الاسلام Light !! الخمر عمل من اعمال الشيطان لا 40 يوما لا ستة حمس !!! مسلم او لست مسلم
لا زلت لا افهم ماذا يحب الناس في الخمور؟ رائحة كريهة و مذاق مر فما الذي يجركم لشربه؟؟
الخمر حسب معرفتي ليس بحرام ،ولكنه نهانا الله من الشرب الخمر وإجتنابه ،لأن في القرآن الكريم .ذكر ، إنما الخمر والميسر والرجس والأزلام من عمل الشيطان فااجتبوه . ولم يذكر كلمة التحريم ، الحرام في القرآن الكريم وهو الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال أيضا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون . ولم أرى كلمة تحريم مقرونة بالخمر والله أعلم ،
الأربعين . ان لم تستحي من خالقك فاصنع ما شئت.