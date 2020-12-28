دراجات نارية مجهولة المصدر تورط 4 أشخاص بطنجة‬

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة في مدينة طنجة من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة الخمور والاتجار بها، وحيازة دراجات نارية مشكوك في مصدرها.

وحسب مصدر لهسبريس فإن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة تدخلت بمنطقة المجمع الحسني عقب توصلها بمعلومات تفيد بقيام أشخاص بترويج الخمور بشكل غير قانوني، لتتم مداهمة مستودع بإقامة سكنية بالمنطقة المذكورة.

وأفضت العملية إلى توقيف 4 أشخاص بالمكان، وحجز 363 قنينة جعة، بالإضافة إلى مبلغ مالي محصل من عمليات البيع غير المشروع؛ كما تمت مصادرة هواتف نقالة و3 دراجات نارية مشكوك في مصدرها.

وتم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قصد التحقيق معهم في المنسوب إليهم قبل إحالتهم على القضاء.