دراسة تتوقع انخفاض إنتاج الجزائر من النفط الخام

توقعت دراسة لمجموعة التفكير الفرنسية “دو شيفت بروجيكت” أن ينخفض إنتاج الجزائر من النفط الخام بنسبة تناهز 65 في المائة، في أفق عام 2050.
وأوضحت الدراسة حول آفاق تزويد الاتحاد الأوروبي، والتي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية، أنه “من المنتظر أن ينخفض إنتاج النفط الخام بحوالي 65 في المائة في أفق عام 2050، بالمقارنة مع عام 2019، حيث سيناهز 130 مليون برميل (0,4 ملايين برميل في اليوم)”.
وكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن ينزل إنتاج الجزائر، في أفق عام 2030، عن عتبة 240 مليون برميل (أي ما يعادل 0,7 ملايين برميل في اليوم)، مقابل 380 مليون برميل سنة 2019 (1,1 مليون برميل في اليوم).
وأوردت الوثيقة ذاتها أنه ونتيجة نضوب الاحتياطات (79 في المائة) وضعف آفاق تجددها، فمن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط بالجزائر منحاه القوي باتجاه الانخفاض، مذكرة بأن الجزائر تعرف منذ سنة 2007 تراجعا في إنتاج المحروقات، كما أن “الآفاق ليست واعدة على الإطلاق”.
وتابعت الدراسة أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى أسباب جيولوجية، ممثلة في تراجع الحقول القديمة التي توجد في طور الاستغلال، ثم إلى ضعف الاكتشافات الجديدة ومناطق استكشاف جديدة.
ولاحظ معدو الدراسة أن تطور إنتاج المحروقات السائلة (النفط الخام، المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي) يسير في المنحى ذاته، وبنسبة 60 في المائة، ما بين 2019 و2050.
وهكذا، يتوقع أن يمثل الإنتاج الجزائري حجما يبلغ 220 مليون برميل في 2050 (0,6 ملايين برميل في اليوم)، مقابل مستوى بلغ 540 مليون برميل سنة 2019 (1,5 ملايين برميل في اليوم)، وحد أقصى للإنتاج وصل إلى 690 مليون برميل سنة 2007 (1,9 ملايين برميل في اليوم).
وحسب الوثيقة ذاتها، فقد بلغ حجم احتياطيات الجزائر، سنة 2020، حوالي 6 مليارات برميل من النفط الخام؛ في حين ظل الحجم التراكمي للكميات المكتشفة في حدود 27 مليار برميل.
وأكد هؤلاء الخبراء الذين أنجزوا الدراسة الصادرة عن مجموعة التفكير الفرنسية “دو شيفت بروجيكت أن “الجزائر استغلت، منذ خمسينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم، حوالي 79 في المائة من الحجم الإجمالي لاحتياطاتها المكتشفة. ويعادل هذا الحجم المقدر بـ6 مليارات برميل 17 سنة من إنتاج النفط الخام، تبعا لوتيرة الإنتاج لسنة 2020”.
كما أن آفاق اكتشافات جديدة تبقى محدودة؛ فقد جاءت الجزائر، خلال العقد الماضي، في المرتبة الـ19 عالميا في ما يخص الاستثمارات في مجال الاستكشاف.
واعتبرت الدراسة سالفة الذكر أن “احتكار شركة “سوناطراك”، وكذا ضعف آفاق الاكتشافات، يمكن أن يفسر هذه المرتبة الوسطى”.
أصلا هم لاينتجون إلا ما يفرق بين الإخوة والجيران،لا هم لهم سوى التشويش على وطننا.
آخر دراسة تتكلم عن إرتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط الجزائري إلى 100$ و هدا سيتسبب في صعوبة تسويقه
ربما سنصاب نحن بالجنون الذي هو موجود أصلا عند حكومة الجزائر ونبقى نراقب كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد. فما دخلنا نحن في معرفة الإقتصاد الجزائري وخاصة مورد رزقهم؟ فلنتركهم لأننا مترفعون عن الخوض في ما يجري عندهم.
س: متى سيسلم الجيش الجزائري السلطة للشعب؟
ج: عندما تجف آبار النفط والغاز،
اللي عندو شي كتاف إنووووض إعري عليهم، زيد على ذالك الطاقة المتجددة بكل انواعها الريحية والشمسية وغيرها ، سيأتي وقت يصبح فيه مليون برميل بترول لا يساوي كأس ماء، لأن الماء هو مصدر الحياة “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم
الموارد النفطية الى زوال في العشر سنوات المقبلة.. حيث سيصبح الاستهلاك الداخلي اكبر من التصدير.. وحيث افلاس الدولة وعدم قدرتها على جلب العملة الصعبة.. فلا توجد سياحة مع العقلية الجزاءرية المنفوخة على الفراغ و غير المتمكنة من المهن السياحية والادارة واللوجيستيك والمطعمة وغياب الامن وعدم وجود مناخ مرحب.. وليس هناك تحويلات للجزاءريين الموجودين في الخارج لبلدهم لانهم لا يثقون في مستقبله.. فعددهم 7 ملايين لكنهم لا يرسلون اكثر من مليار دولار.. في حين ان 3 ملايين مغاربة يرسلون 8 مليار دولار في السنة.. وعدم وجود صناعة تصديرية في الجزاءر لجلب العملة الصعبة.. فمقارنة مع المغرب الذي يصدر اكثر من 35 مليار دولار خارج الغاز والبترول.. الجزاءر تصدر فقط مليار دولار بالكاد خارج المحروقات وهذا لن يتغير بين ليلة وضحاها.. فلما كان المغاربة يخدمون بلدهم في صمت كانت العصابة تفتخر بانها تحصل على 40 مليار دولار من الغاز والنفط سنويا وهي ناءمة.. في ذلك الوقت لم يكن الفوسفاط المغربي يجلب اكثر من مليار دولار في السنة.. اي 40 مرة اقل من الريع في كوريا الشرقية.. لكنها نست ان الثروة الحقيقية للمغرب.. هم المغاربة..
الجزائر تغرق. ولا من يسمع. والذين يدعمون الكابرانات من الذباب البائس لا ينتج ما ينفع به بلاده.
مخلفات الاستعمار الفرنسي و العثماني للأسف.
في اخر تقليص للانتاج من اوبك كانت حصتهم تقترب من 900الف لكن انتاجهم لم يتعدى 800الف برميل يوميا واتحدت عن النفط والغاز لانهم اغلقو مجموعة من الابار و احترق بئر اخر مهم. و الاهم هو ان استهلاكهم الداخلي يقترب من 500الف برميل لانهم ينتجون الكهرباء و كل الطاقات بالغاز و النفط ليس لديهم سدود او طاقة ريحية او شمسية. و بالتالي المتاح لتصدير 300الف برميل.. من هنا 2025 قد لا يستطيعون التصدير وان بقى الانتاج
هناك دراسات وليس دراسة واحدة ،وأهم تلك الدراسات ان هذا البلد العسكري يتوجه نحو النمودج الصومالي والدجيبوتي ، اللهم لا شماتة
الجزاءر دايرة بحال هاداك الابن لي خلى ليه باه الورث وتربية مانت الكتاف باردين او خرا في تحب حاشاكم وبعثر خيرات الورث وجلس على ثلت الخمس الله يرحم عليها الحسن التاني.
العصابة غادي تعيش ديما، الكبرانات ديال فرنسا قبرهم ينتظرهم وأعطيهم جميعا عشرة سنوات وسوف يدخلون مزبلة التاريخ.
الغرب الان ساكت على كل اجرامهم وعندما تنشف الآبار سوف ينكرهم ويدخلهم الى بلدان السعاية والفيافي القاحلة.
على المغرب ان يعزز حدوده ولو بالكهرباء ديال الف فولت لاننا كمغاربة لن ننسو ما فعلو فينا اكثر من ستين سنة وسوف يدخلون الو تاريخنا وأي مغربي نسي هاذا ما عند جدبوه نفس او كرامة . ماكاينش خاوة خاوة لانها اكذوبة القرن ويستعملونها لاستحمارنا والسكين الغدار تحتهم كي يطعنوننا في الضهر.
كل مغربي يقول خوا خوا يا إما غبي او احمق او امي وعليه ان يزور طبيب نفساني.
شخصيا اكره كل ما هو جزاءري وحتى اسمهم الخبيت.
لا نتمنى لإخواننا الا الخير ،نرجو الله ان يزيدهم من خيره .
لكن حبذا لو ابتعد العسكر عن حكمهم ،آن ذك نرحب بهم اكثر فاكثر واليكن ما يكون .
نحن اخوة مسلمون لا تشمت في اخيك فيعافيه الله ويبتليك الجزائر اقتصادها يعتمد على النفط واما من يستهزؤون فاقتصاد بلدهم يعتمد على المخدرات والسياحة وما ادراك ما السياحة والفاهم يفهم
فرعنة جيراننا تزداد وتنقص بمقدار انتفاخ الجيوب الناتجة عن النفط الملعون،الذي يشجع اصحابه على الكسل والتنطع والنفخة الزايدة. اما نحن فبطرولنا عرقنا. الله يهديهوم علينا حتى يوصلو علينا ف نادي الدمير والحفير، وتم غادي نوليو خوت بعدما يتقاداو ليهوم. السوايع بدالة. غير ديرها مزيانة ما تلقى قدامك يا الفاهم.
زد عليه النمو الديمغرافي للجزائريين الذي سيصل أكثر من 80 مليون نسمة و زد عليه عدم إعتماد العالم على الطاقة الأحفورية زد عليه الزيادة في العداء للمغرب الزيادة في شراء السلاح..المنتظر أنه لن يبقى شيئا للمواطن الجزائري المسكين..عندما يستفيق..و يضرب الحساب سيعرف حقيقة تكلفة العداء للجار المغرب..كم من عشرات مليارات الدولارات ذهبت سدى و ذهب معها مستقبل دولة..لكن المغرب سيبقى هو المغرب يعتمد على ما تجدي به أرضه و ماؤه و عرق جبينه..
سوف ننتظر هده اللحظة التاريخية حينما تجف كل آبار النفط الجزاءرية وحينئذ سيبدأ التقشف في التسلح وبيع الخردة الجزاءرية من السلاح الروسي بالكيلو ولم تجد من يشتري الخردة حتى في مسيرين الجيش اصحاب الويسكي الغالي على ظهرالشعب المقهور
الدراسة الحقيقية و الفعلية التي وجب قولها و هي : هل هذه الجرثومة الارهابية كوريا الشرقية فعلت شيأ يفيد غير الارهاب و تفريخه بل و جعله إديولوجية تفكير….
البترول اكتشفته فرنسا و مازالت تأخذ حصتها. لكن هل الشعب الكوري الشرقي يستفيذ فعلا منه… طبعا لا. لانهم يعتنون ب بن بطوش و اعطاء الرشاوي لاسبانيا و غيرها… لكن ماذا ربحوا ههههه : ربحوا صبع… لانهم يتعاملون مع بلد اسمه المغرب حاكمهم و لي فاهمهم ملييييح و يعرف كيف يطحن جد بوهم…
المهم هو ان مستوى الذخل الفردي في المغرب يبقى اعلى بكثيييير من كوريا الشرقية.. حتى عملتها لا قيمة لها سبحان الله.