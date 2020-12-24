دراسة تكشف ضعف حماية الهواتف بين المغاربة

كشفت دراسة أجرتها شركة “كاسبرسكي”، المتخصصة في مكافحة الفيروسات الإلكترونية، عن ضُعف حماية المغاربة لهواتفهم الذكية وضعف وعيهم بتهديد شبكة الإنترنت على مُعطياتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وأُجريت الدراسة بشراكة مع مكتب الدراسات “Immersion”، وشملت عينة تضم 982 10 مغربياً تم التواصل معهم عن طريق شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين 2 و14 نونبر الماضي.
وتُشير خلاصات الدراسة إلى أن أزيد من 7 مُستَجوبين من 10، بما يُعادل نسبة 74 في المائة، لا يحمون أجهزتهم من التطفل الخارجي المادي، من قبيل سرقة الهواتف الذكية، والتنازل عن المعلومات من خلال الوصول المادي.
وذكرت الدراسة أن “تدابير الحماية الرئيسية التي يعتمد عليها المغاربة لمنع وصول جهة خارجية إلى الهاتف تتمثل في فتح الهاتف ببصمة الإصبع (59 في المائة)، وكلمة المرور (43 في المائة)، ونظام إلغاء القفل (36 في المائة)”.
وتكشف النتائج أن 8 في المائة فقط من المستجوبين يستخدمون مكافحة الفيروسات على أجهزتهم النقالة، وهي النسبة التي تظل ضئيلة جداً، وهو ما يعني أن الوعي المتعلق بـ”التهديد على شبكة الإنترنت” يظل أقل درجة مع “التهديد المادي” المرتبط بسرقة الهاتف على سبيل المثال.
وعلى الرغم مما سبق، يبقى المغرب، حسب الدراسة، من بين 10 بلدان سجلت أكبر عدد من الهجمات الضارة على الأجهزة المحمولة على المستوى العالمي.
وما يؤكد أن الوعي بدور الأمن مازال ضعيفاً هو استخدام 3 من كل 4 مستعملي الإنترنت كلمة المرور نفسها للبرامج والتطبيقات المختلفة، كما أن 18 في المائة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية لا يقومون بتحديث هواتفهم الذكية، وفي المقابل أكد 30 في المائة من المستجوبين أنهم لا يعرفون ما إذا كانت هذه التحديثات قد تمت بالفعل أو لا.
والملاحظ أن الأمر يُصبح أقل حدة عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات، إذ أكد 68 في المائة من المستجوبين أنهم يحرصون على تحديث التطبيقات المحملة على هواتفهم الذكية.
ونقلت الدراسة تصريحاً لفيلكس أيميه، الباحث الأمني في فريق “كاسبرسكي”، أشار فيه إلى “تضاعف استخدام الهواتف المحمولة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك بالتوازي مع جاذبية الهواتف المحمولة للمُجرمين الإلكترونيين”.
ولفت المسؤول إلى “رصد برمجيات خبيثة في السوق تستهدف الهواتف المحمولة بشكل خاص، مثل Ghimob مؤخراً، وهو عبارة عن تطور لبرامج خبيثة موجودة بالفعل تستهدف الهواتف المحمولة فقط، بهدف سرقة البيانات البنكية”.
من جهته، قال ياسين عوارتو، مدير مكتب الدراسات “Immersion” إن “المغربي يُعد بطبيعته تعددياً، وفي بعض الأحيان ينطوي على مفارقة في الاختيارات التي يقوم بها، فمثلاً يستطيع أن يثق في هاتفه الذكي لتخزين عناصر حساسة للغاية، سواء كانت صورا عائلية أو حتى صورا حميمة، لكن يهتم أكثر بفقدان هاتفه عن فُقدان ما به من معلومات”.
وعلى مستوى استخدام الإنترنت، كشفت نتائج الدراسة أن حوالي 9 مستجوبين من كل 10 مغاربة يستخدمون هواتفهم الذكية لتصفح الشبكات الاجتماعية، وتأتي المكالمات بالفيديو في المرتبة الثانية، ثم رسائل البريد الإلكتروني، وألعاب الفيديو عبر الإنترنت.
وتُمثل الاستشارات والمصرفية على الإنترنت، فضلاً عن المشتريات من منصات المبيعات الرقمية، ما نسبته 43 في المائة من الاستخدامات الحالية. كما أن الاستخدامات المهنية عديدة كذلك، إذ إن واحدا من كل اثنين من المغاربة يعتمد على هاتفه الذكي الشخصي للعمل.
هذا صحيح. وهذا لا ينطبق على جميع المغاربة.
الهواتف الذكية معرضة للاختراق حتى لو تم تحديثها باستمرار.
فالتطبيقات مثل فيسبوك وواتساب يمكن استهدافها عن طريق برامج تستغل ثغراتها.
فحتى لو كان نظام الهاتف محدثا لا بد من تواجد ثغرة ما في تطبيق معين.
الافضل استخدام الهواتف القديمة مثل no kia 1100 للاتصال لتفاد اي هجمات الكترونية.
بالنسبة للانترنت يفضل استخدام الكمبيوتر المكتبي بنظام لنيكس لقلة الثغرات فيه وحتى لو كانت هناك ثغرة فانه يصعب السيطرة بها على الجهاز لان النظام يحتاج الى صلاحيات.
ثانيا يجب تشفير البيانات المهمة وذات الحساسية العالية ببرامج مختصة بالتشفير مثل veracrypt وتخزينها على اقراص مستقلة. وذلك لو تم اختراق النظام فان البيانات ستكون محمية بالتشفير.
على اساس أنه كاين تطبيق كيحميك من التطفل والإختراق . باش تحمي نفسك خاصك تكون على علم بمستجدات طرق سرقة البيانات والهاكينگ وتجبنها وماطيحش فالغفلة أما لا كاسبيرسكي لا غيرها ماغاديش تحميك…
كاسبرسكي قوي جدا و لكن لا أثق في الشركات الروسية و الصينية، التجسس عندهم عادي جدا.
لا حاجة لكم بمضاد فيروسات على الهاتف النقال فهم يعملون على جمع بياناتكم وتحليلها وبيعها لشركات الإشهار ولمن يطلبها أستعمل الهاتف منذ سنوات ولم أتعرض لأي قرصنة لبطاقتي البنكية ما أفعله هو تحديث تطبيقات الهاتف ونظامه كلما توفر وألغي تتبيث أي تطبيق زائد لا أحتاجه حتى ولو أتى مع النظام ألغي له صلاحيات الوصول للشبكة ولتخزين والذاكرة أي أني أوقفه عن الإشتغال حتى في الخلفية زيادة أني أحميه ببصمة وبكلمة سر معقدة (حروف صغيرة وكبيرة مع أرقام وعلامات )
يبقى هاتف البلاك بيري بنظامه القديم اكثر الهواتف الذكية أمانا
لايوجد برنامج مطلق الحماية هناك فقط تعاون بين الشركات والدول والمؤسسات حتى يلتزم كل بحدوده…
ما لا تعرفه شركة كاسبرسكاي أن المغاربة لا يعطون المعلومات الصحيحة و الحقيقية حتى في الدراسات و الإستمارات … المغربي بطبعه يتوفر على 7 شخصيات في شخصية واحدة و في جسد واحد … و لهذا فكل المعلومات التي توصلت لها الشركة فهي كذب في كذب
ولماذا سيحمي المغربي هاتفه؟ اغلبهم لا يمتلك 200 درهم في رصيده البنكي . و بخصوص المعلومات الشخصية اغلبهم عاطل عن العمل
دراسة حديثة في برنامج ما خفي اعظم للجزيرة اتبت ان جميع الهواتف يمكن اختراقها وبسهولة بمجرد الاتصال برقمك ولو لم تجب هذا بفضل برامج التجسس الذي توفره الشركات الاسرائيلية لبعض الدول العربية باتمنة خيالية من اجل التجسس على المواطنين. اما التطبيقات للحماية فهي مجرد للمغفلين. الحمد لله ما عندنا ما نخبيو ما كاين في الطنجرة ما يتحرق
دراسة حديثة في برنامج ما خفي اعظم للجزيرة اتبت ان جميع الهواتف يمكن اختراقها وبسهولة بمجرد الاتصال برقمك ولو لم تجب هذا بفضل برامج التجسس الذي توفره الشركات الاسرائيلية لبعض الدول العربية باتمنة خيالية من اجل التجسس على المواطنين. اما التطبيقات للحماية فهي مجرد للمغفلين. الحمد لله ما عندنا ما نخبيو ما كاين في الطنجرة ما يتحرق
حشومة عليك اكاسبريسكي.راه حنا كانقولوا أذكى شعب في العالم.علاش كاتنقصي من قيمتنا هاكا.ماتفضحيناش عفاك وتفضحي الغباء ديالنا بعد ماوهمنا الشعوب الاخرى أننا أذكى منهم.اش هاد الفضيحة دابا درتي لنا قدامهم.عريتي على العورة ديالنا.خلينا مستورين باش نبقاو ديما نفوحوا على الشعوب الاخرى أننا أذكى منهم.علاش ضيعني علينا الفرحة ديالنا.ولايني ماكاتحشميش اكاسبريكسي