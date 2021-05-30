درك القليعة يفكك عصابة إجرامية روعت المنطقة‬

درك القليعة يفكك عصابة إجرامية روعت المنطقة‬
صورة: هسبريس
الأحد 30 ماي 2021 - 12:14

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة، في عمالة إنزكان آيت ملول، الأحد، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة أفراد وتنشط في اعتراض السبيل تحت التهديد وباستعمال ناقلة.

وجاءت عملية توقيف العناصر الإجرامية بعد مداهمة مسكن عشوائي بدوار “العسكر” بالقليعة، حيث أفلحت المصالح الدركية في محاصرة أربعة أشخاص وتوقيفهم رغم ما أبدوه من مقاومة للتدخل الأمني باستعمال أسلحة بيضاء.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث القضائي المفتوح على ذمة القضية، كما جرى حجز الناقلة وعدد من الأغراض المحصلة من عمليات السرقة واستهداف المارة تحت التهديد.

إنزكان آيت ملول الدرك الملكي القليعة عصابة إجرامية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جنازة ضابط شرطة مغدور
الأحد 30 ماي 2021 - 16:59 30

جنازة ضابط شرطة مغدور

صوت وصورة
خطر "الدوباج" في بناء الأجسام
الأحد 30 ماي 2021 - 14:26 15

خطر "الدوباج" في بناء الأجسام

صوت وصورة
الشرطة تداهم مقهى للشيشة
الأحد 30 ماي 2021 - 11:29 14

الشرطة تداهم مقهى للشيشة

صوت وصورة
ذكرى وفاة عماري بآسفي
الأحد 30 ماي 2021 - 10:59 4

ذكرى وفاة عماري بآسفي

صوت وصورة
جريمة قتل ضابط شرطة
السبت 29 ماي 2021 - 22:45 56

جريمة قتل ضابط شرطة

صوت وصورة
مغربي بين نجوم هوليود
السبت 29 ماي 2021 - 21:33 5

مغربي بين نجوم هوليود