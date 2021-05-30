درك القليعة يفكك عصابة إجرامية روعت المنطقة‬

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي القليعة، في عمالة إنزكان آيت ملول، الأحد، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من أربعة أفراد وتنشط في اعتراض السبيل تحت التهديد وباستعمال ناقلة.

وجاءت عملية توقيف العناصر الإجرامية بعد مداهمة مسكن عشوائي بدوار “العسكر” بالقليعة، حيث أفلحت المصالح الدركية في محاصرة أربعة أشخاص وتوقيفهم رغم ما أبدوه من مقاومة للتدخل الأمني باستعمال أسلحة بيضاء.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث القضائي المفتوح على ذمة القضية، كما جرى حجز الناقلة وعدد من الأغراض المحصلة من عمليات السرقة واستهداف المارة تحت التهديد.