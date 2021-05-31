درك شيشاوة يوقف مبحوثا عنه من أجل تجارة المخدرات

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي مجاط بإقليم شيشاوة، الإثنين، على وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت شخصا مبحوثا عنه من أجل الاتجار بالمخدرات.

وكشفت مصادر هسبريس أن الموقوف كان موضوع أزيد من 50 مذكرة بحث وطنية، صدرت في حقه عن مصالح دركية وأمنية بإقليم شيشاوة وخارجه، وأوضحت أنه ضبط متلبسا بحيازة أكثر من 10 كيلوغرامات من مادة “الكيف” وكيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر نفسها أن عملية توقيف المعني تمت إثر تنسيق بين النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية إمنتانوت وعناصر الدرك الملكي، بعدما توارى عن الأنظار وسط جبال الأطلس الكبير، بالمجال الترابي لجماعة سيدي غانم.

ويرجع سبب عدم التمكن من وضع حد لنشاط هذا الموقوف لوقت طويل إلى ممارسته نشاطه الإجرامي المحظور بجبال المنطقة، ما مكنه من البقاء بعيدا عن أيدي مصالح الأمن، التي تمكنت منه أخيرا، ما سيساعد على تجفيف منابع تجارة المخدرات بالمنطقة.