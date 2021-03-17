دعاوى البوليساريو ضد "فوسفاط الصحراء" تتهاوى أمام محكمة نيوزيلندا

منيت جبهة البوليساريو الانفصالية وداعموها بهزيمة مدوية مجددا في حربها ضد الفوسفاط المغربي أمام المحكمة العليا بنيوزيلندا.
فقد رفضت المحكمة العليا النيوزيلندية، في قرار صادر عنها بتاريخ 15 مارس الجاري، طلب المراجعة القضائية الذي قدمته جبهة البوليساريو وممثلها بشأن “استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي في الصحراء الغربية”.
وأكدت المحكمة النيوزيلندية أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”. وخلصت المحكمة إلى أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص.
ويعتبر قرار المحكمة العليا بنيوزيلندا، وفق متابعين، هزيمة مدوية للبوليساريو في نيوزيلندا التي استثمرت جهدا كبيرا لأجل إخراج قرار لصالح الانفصاليين من المحكمة.
وكانت جبهة البوليساريو بدأت إجراءات إقامة دعوى قضائية ضد صندوق التقاعد النيوزلندي منذ مارس 2020، لكنها في كل مرة تفشل في انتزاع قرار لصالحها.
واتهمت الجبهة الانفصالية الصندوق المذكور بـ “الاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من الأراضي المحتلة بالصحراء”، بتعبيرها، وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى وقف “الواردات غير المشروعة للفوسفاط من الصحراء الغربية”.
يشار إلى أن صندوق التقاعد النيوزلندي هو أداة ادخار حكومية نيوزلندية تم إنشاؤها لدعم معاشات التقاعد، وتقدر قيمتها بأكثر من 44.5 مليار الدولار. وهذا الصندوق هو عضو في المنتدى الدولي للصناديق السيادية ويلتزم بمبادئ “سانتياغو” بشأن الممارسات الفضلى في إدارة الصناديق السيادية.
وفي يوليوز 2019، فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية، في عرقلة شحنات الفوسفاط المغربي القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والمتجهة إلى موانئ نيوزيلندا.
وأقرت البوليساريو، في تصريح سابق نقله مصدر نيوزيلندي، بفشلها في إقناع الشركات العالمية بوقف شراء الفوسفاط المغربي.
وأكد متحدث باسم شركة “بالانص”، وهي من بين الشركات النيوزيلندية التي تشري الفوسفاط المغربي، أن “استخراج الفوسفاط من الصحراء من قبل شركة فوسبوكراع يتوافق تماما مع القوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة للتجارة مع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وأبرز مسؤول الشركة أن “التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي حول التجارة بالأقاليم الصحراوية أكد بشكل واضح استفادة سكان المنطقة من عائدات الفوسفاط المغربي”، وشدد على “أحقيتهم في التنمية الاقتصادية بينما تستمر العملية السياسية لحل النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأضاف المتحدث، في تصريحه، أن “أكثر من 75 في المائة من موظفي فوسبوكراع من أبناء منطقة الصحراء، بمن فيهم مدير عمليات الألغام رئيس مؤسسة فوسبوكراع”.
قضية أخرى خاسرة تنضاف إلى سابقاتها مع إلزام الجزائر بدفع الصائر وأتعاب المحامي.
اللهم زد وبارك, من انتصار لانتصار. وجبهة صندلستان و محتضنها الرسمي من هزيمة لهزيمة. اللهم بارك في ملكنا وبلدنا و ابعد عنه كيد الحساد
عفوا الصحراء المغربية وليست بالصحراء الغربية
السلام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس فالناس والقرع في مشيط الراس.
هدا حال أمتنا العفو منها أمة.
وتتوالى الهزائم على جمهوربة الوهم صندلستان
خبر مفرح جدا وفي نفس الوقت خبطة على الكمارة تاع البوليزاريو ورفيقة دربها جاء زاءر على المغاربة مقاطعة التمور الجزاءرية نصرة لوحدة المغرب الترابية الحمد لله عندنا خيرنا التمور المغربية ممتازة ومرحبا حتى بالتمور الإسرائيلية أما الجزاءرية فلا وألف لا
ما زال راكم تقولوا الفوسفاط ،والكاط كاط ،،والحجرة في الصباط ،،،،
الدق ثم كما قال حجيب في اغنيته الشعبية الاخيرة
الصحراء المغربية المغربية المغربية . وليست الغربية
لماذا لم تعطي الحكم الصادر كاملا و تلعب بالحروب للالتفاف على الحقيقة الحمد لله اليوم هنالك انترنت ويمكن الاطلاع على الحكم الذي صدر الذي هو واضح في الموقع النيوزلندية لان المحكمة قالت ليست لديها سلطة تقديرية في هذا المجال لكن قالت انه وفقا للقرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة سنة 1960 لا سيادة أو سلطة إدارية للملكة المغربية على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و انه يجب اعادة النظر في هذه الاستثمارات لانها تشكل خطرا على سمعة نيوزيلندا الدولية و من يريد ان يتاكد ما عليه الا الدخول الى موقع المحكمة و النظر الى حكم الصادر في 15 مارس 2021