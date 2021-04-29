دعوى استعجالية تطلب وقف "قهوة نص نص" 

بعد الجدل الذي أثارت السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” للمخرج هشام الجباري، بسبب ما اعتبره المحامون إساءة لهم، أقام محام مغربي دعوى قضائية استعجالية ضد القناة الأولى لوقف بث السلسلة، مطالبا بغرامة مالية 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وحسب الدعوى القضائية التي رفعها المحامي محمد الكصي، فإن “السلسلة تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك بإظهار الممثلة بديعة الصنهاجي وهي تحمل بذلة المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وهي تتسول الزبائن والموكلين، وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة”.
وأضاف الكصي أن السلسلة التلفزية “قهوة نص نص”، “تروم بشكل واضح المساس بالمكانة الاعتبارية للمحامي والانتقاص من دوره في أداء مهام الدفاع في إطار قانون مهنة المحاماة والقوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب وكذا الأعراف والتقاليد المهنية التي تم ترسيخها وطنيا ودوليا”.
الأستاذ عمر الداودي، محام بهيئة المحامين بالرباط، الذي ينوب عن زميله في الدعوى ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، قال في تصريح لهسبريس: “تقدمنا بدعوى استعجالية على القناة العمومية من أجل وقف بث السلسلة التي تمول من جيوب المواطنين دافعي الضرائب”، وأضاف: “قهوة نص نص تروم بشكل واضح المساس بالأداء الفني الذي يفترض أن يساهم في تهذيب الذوق العام والحفاظ على القيم والأخلاق الحميدة للمغاربة”.
واعتبر الداودي أن هذا العمل الفني الرمضاني عمد إلى “الانتقاص من المكانة الاعتبارية للمحامي، والمساهمة في التشكيك في منظومة العدالة برمتها، وإعطاء الانطباع للمواطن بعدم مسؤولية وجدية محراب العدالة وتسويق صورة نمطية عن أصحاب البذلة السوداء أمام الجمهور، خاصة أن الفئة التي تتابع بشكل كبير هذه البرامج في وقت الذروة أمية أو شبه أمية”.
وعن لجوئه إلى المحكمة بدلا من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، علق المحامي ذاته بالقول إن “الأمر أضحى يكتسي صبغة استعجالية من أجل وقف السلسلة، علما أن الجمعية الوطنية للمحامين الشباب تقدّمت بشكاية للهاكا، ولم تتلق أي ردّ إلى الآن”، مضيفا: “أنا أحترم الفن والفنانين، لكن الفن الهادف الذي يحترم الذوق العام، وأعتبر أنّ مثل هذه الممارسات أصبحت ممنهجة”.
من جهته، نفى المخرج هشام الجباري إساءة السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” للمحامين، وقال: “هو عمل كوميدي تخيلي لشخصيات في فضاء معين، لم نسئ لأحد، وإن كنا سنسيء لشخص ما سنسيء لندل المقهى، على العكس تماما أظهرنا قيمتهم، بكونهم أشخاصا مثقفين، ويشتغلون في فضاء عرفنا قيمته مع الحجر الصحي”، وختم بالقول: “أظن أن الإنسان عليه أن يشاهد العمل الفنّي قبل الحكم عليه”.
من جهتها، راسلت الجمعية الوطنية للمحامين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مطالبة إيّاها بالتدخل العاجل لوقف بث السلسلة، لما اعتبرته “إساءة لمهنة المحاماة من خلال تقديم صور نمطية بعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والاحترام الواجب لأصحاب البذلة السوداء”.
وقالت الجمعية الوطنية للمحامين في رسالتها الاحتجاجية إن “بث هذه السلسلة على قناة تلفزية مغربية يتناقض مع العمل الفني الجاد والمسؤول”.
هههههههههههههههههههههههه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عيش نهار تسمع خبار … ديالاش هاد 100 الف درهم !!
والمنطق يقول كون كانت كتهمكم مصلحة الشعب قبل من مصالحكم الخاصة كون رفعتو دعوى قضائية ضد كاع برامج قنوات الصرف الصحي الرمضانية ماشي سيتكوم باسل بحالكم..
اودي الله يهديكم المحميون دخل عليكم رمضان مكين ميدار معندكمش مدخول بغيتيو تورط القنات الأول المحترمة خطي مالية ههههههه المسلسل مزيان المغاربة تيبغيوه وتيشهدون كل النهار . سيروا قلب علي شحج دخل فيه افلوس وعقن بكم هههههههه
,ايوا الى بقاو خايفين ميقربو لحتى مهنة غير يحبسو المسلسلات والافلام، الدنيا فيها جميع انواع البشر فيها المحاميين الشرفاء وفيها الشفارة وكروش الحرام و الانتهازيين يعني رتاحو شوية راه عادي.
أودي هاذ الأعمال الرمضانية ماصالحاش كاع. فحبذى لو تم إلغاؤها وتعويضها ببرامج هادفة، دينية أو سياسية أو غيرها.
هذه الاشياء عادية لاتجعل من الحبة قبة الله يخليكم مالكم وتلك الحساسية !!!؟؟
وعيدكم سعيد عما قريب
للاسف محاميين يبحثون عن “البوز”
في رأيي ليس هناك اي إساءة للمحاميين، هذه مجرد كوميديا ساخرة
رحم الله عبدا عرف قدره 🙂
لي فيه الفز كيقفز على قول العامة!!! على هذ الحساب بذلتكم السوداء من المقدسات و المحرمات و جب علينا التمسح والتبرك بها . كان عليكم ايها السادة المحامون والأساتذة المحترمون رفع دعوى قضائية ضد القناتين لتوقيف السيتكومات الرمضانية الحامضة والمسلسلات التركمغربية ككل !!!
جميع المغاربة يعرفون مدى “صدق” المحامين واخلاصهم في استخلاص اثعابهم شأنهم في ذلك شأن الأطباء .هذه الفئات معروفة بجشعها ومعروف عنها كم تبدل من جهد لامتصاص ذم المواطن الذي وصفتموه بالأمي او شبه امي. افضل ان اكون اميا قنوعا ومحبا لوطني ومخلصا في عملي ومحبا لمواطنيي على ان اعيش مثل هؤلاء. دابا راه هاذ المحامي هو لي بغانا نشوفو هاذ المسلسل الذي لم نسمع به قط.
إنها الكوميديا الساخرة فهناك مهن تم الإستهزاء بها من قبل لاحظت أن في المغرب هناك كثرة النقابات و التكتلات و الكل أصبح حساس جدا فالدولة الوحيدة في العالم الذي يري فيها الأستاذ أو الطبيب أو المهندس نفسه فوق الجميع و لديه حصانة قفي دول أخري الطبيب يتجول بمحفظته لمعالجة الناس في المغرب الطبيب بحال الوزير
الفنان هو حر في انتقاد بعض الحالات الموجودة فعلا في المجتمع، لماذا لم يتحدث هذا المحامي عن الإستهزاء بنادل المقهى أم هذا مسكين لا حولا له ولا قوة.. إننا نجد بعض المسلسلات تنتقد رجال التعليم ورجال الشرطة وغيرهم ولم يتحدث أحد منهم. وحسب رأيي وتجربتي المتواضعة فأكثر مجال ملطخ بالفساد والخيانة وأكلم أموال المتوكلين.. هو مجال المحامات. أم يحسب هذا المحامي أنهم ملائكة يسكنون الأرض!!؟ ؟
ما هده الهرطقة كل مهني يعرف قيمة نفسه
و ماذا عن المهن الأخرى التي تمتل كادوار و لا أحد ينتقص منها ام أنتم فئة لوحدها من المواطنين
حتى واحد مكيتفرج فيهم. انا اصلا مكنتش عارف كاين هاد سيتحموضة كدوز فتلفزة. اما بخصوص المحامين في المغرب فأضن الرأي ديالي فيهم غيكونو المغاربة جلهم كيشاطروني نفس الرأي.
عندما ترى مثل ردود الفعل هذه فاعلم أن ما نراه في هذه السلسلة الهزلية صحيح ويعكس الحقيقة المرة للواقع
على اساس انهم ملائكة.هل كان سيفعل هذا المحامي نفس الشىء لو تعلق الامر بالممرضين او المعلمين او اي مهنة اخرى……