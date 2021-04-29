دعوى استعجالية تطلب وقف "قهوة نص نص" 

بعد الجدل الذي أثارت السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” للمخرج هشام الجباري، بسبب ما اعتبره المحامون إساءة لهم، أقام محام مغربي دعوى قضائية استعجالية ضد القناة الأولى لوقف بث السلسلة، مطالبا بغرامة مالية 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وحسب الدعوى القضائية التي رفعها المحامي محمد الكصي، فإن “السلسلة تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك بإظهار الممثلة بديعة الصنهاجي وهي تحمل بذلة المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وهي تتسول الزبائن والموكلين، وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة”.

وأضاف الكصي أن السلسلة التلفزية “قهوة نص نص”، “تروم بشكل واضح المساس بالمكانة الاعتبارية للمحامي والانتقاص من دوره في أداء مهام الدفاع في إطار قانون مهنة المحاماة والقوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب وكذا الأعراف والتقاليد المهنية التي تم ترسيخها وطنيا ودوليا”.

الأستاذ عمر الداودي، محام بهيئة المحامين بالرباط، الذي ينوب عن زميله في الدعوى ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، قال في تصريح لهسبريس: “تقدمنا بدعوى استعجالية على القناة العمومية من أجل وقف بث السلسلة التي تمول من جيوب المواطنين دافعي الضرائب”، وأضاف: “قهوة نص نص تروم بشكل واضح المساس بالأداء الفني الذي يفترض أن يساهم في تهذيب الذوق العام والحفاظ على القيم والأخلاق الحميدة للمغاربة”.

واعتبر الداودي أن هذا العمل الفني الرمضاني عمد إلى “الانتقاص من المكانة الاعتبارية للمحامي، والمساهمة في التشكيك في منظومة العدالة برمتها، وإعطاء الانطباع للمواطن بعدم مسؤولية وجدية محراب العدالة وتسويق صورة نمطية عن أصحاب البذلة السوداء أمام الجمهور، خاصة أن الفئة التي تتابع بشكل كبير هذه البرامج في وقت الذروة أمية أو شبه أمية”.

وعن لجوئه إلى المحكمة بدلا من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، علق المحامي ذاته بالقول إن “الأمر أضحى يكتسي صبغة استعجالية من أجل وقف السلسلة، علما أن الجمعية الوطنية للمحامين الشباب تقدّمت بشكاية للهاكا، ولم تتلق أي ردّ إلى الآن”، مضيفا: “أنا أحترم الفن والفنانين، لكن الفن الهادف الذي يحترم الذوق العام، وأعتبر أنّ مثل هذه الممارسات أصبحت ممنهجة”.

من جهته، نفى المخرج هشام الجباري إساءة السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” للمحامين، وقال: “هو عمل كوميدي تخيلي لشخصيات في فضاء معين، لم نسئ لأحد، وإن كنا سنسيء لشخص ما سنسيء لندل المقهى، على العكس تماما أظهرنا قيمتهم، بكونهم أشخاصا مثقفين، ويشتغلون في فضاء عرفنا قيمته مع الحجر الصحي”، وختم بالقول: “أظن أن الإنسان عليه أن يشاهد العمل الفنّي قبل الحكم عليه”.

من جهتها، راسلت الجمعية الوطنية للمحامين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مطالبة إيّاها بالتدخل العاجل لوقف بث السلسلة، لما اعتبرته “إساءة لمهنة المحاماة من خلال تقديم صور نمطية بعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والاحترام الواجب لأصحاب البذلة السوداء”.

وقالت الجمعية الوطنية للمحامين في رسالتها الاحتجاجية إن “بث هذه السلسلة على قناة تلفزية مغربية يتناقض مع العمل الفني الجاد والمسؤول”.