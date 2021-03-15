دفتر التحملات وزيادة ثمن المحروقات يغضبان مهنيي النقل بالشاحنات

عبّر المهنيون العاملون في مجال النقل الطرقي عن انشغالهم الكبير بالآثار السلبية المحتملة لارتفاع أسعار المحروقات، والتي ستزيد من الأعباء المالية للمقاولات المشتغلة في المجال، إضافة إلى الانعكاسات المتوقعة على كلفة نقل المنتجات الاستهلاكية بواسطة الشاحنات.
وقال عادل الضحوكي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أسعار المحروقات ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري بنسبة كبيرة، حيث بلغت الزيادة ما يقارب 0.9 دراهم للتر الواحد؛ وهو ما يؤثر سلبا على أداء المقاولات العاملة في القطاع.
وأضاف الضحوكي في تصريح لهسبريس: “طالبنا لسنوات بالكازوال المهني. و في هذا الإطار، قد عقدنا العديد من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة النقل. وتطرقنا مرارا وتكرارا لموضوع الكازوال المهني، إلى جانب موضوع المقايسة، بدون جدوى”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك مشاكل أخرى تعترض القطاع؛ ومن ضمنها بيان الشحن، الذي وجد فيه المهنيون صعوبات في التأقلم مع البيانات الواردة فيه”.
واعتبر الضحوكي أن “بيان الشحن يجب أن يخضع للتعديل بالاستشارة مع المهنيين من أجل العمل على تبسيطه، خاصة أن فئة عريضة من المهنيين لا يتوفرون على مستوى دراسي يؤهلهم لملء خانات هذا البيان الخاص بالشحن. لذا، فإننا نطالب بتأجيل العمل بهذا النظام، في انتظار إدخال تعديلات تتيح للسائقين التعامل بسهولة مع هذا المطبوع”.
وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إن “هناك مسألة مهمة أخرى تتعلق بالوزارة الوصية على القطاع، التي أخذت على عاتقها تجديد حظيرة الشاحنات إلى غاية 2023؛ لكن هذه المسألة توقفت لمدة السنة الماضية ولم تشهد أي تقدم يذكر، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى تجديد 60 في المائة من الأسطول، حتى يتماشى مع المعايير المعمول بها في باقي دول العالم”.
وشدد الضحوكي على أن رفع أداء القطاع يستدعي من وزارة النقل أن تنكب على معالجة الملفات المستعجلة؛ لكن الواقع يشير إلى أنها لم تخدم قطاع النقل كما ينبغي، وعملت على الاهتمام بجوانب أخرى بعيدا عن انشغالات المهنيين.
شفتوا القالب الهندي اللي دار لينا صندوق النقد الدولي .ابغيتي لكريديي هاك من بعد زيد افلبيترول زيد في جميع المواد الأولية المستوردة من زيت وقمح وسكر ونحاس وغيرها من معادن.يعني اللي شديتي باليد ليمنيا ردوا باليد ليسريا .دابا حتى التكلفة انتاع الحصاد غادي تتزاد يعني خسارة وخا العام زين .الروبيني انتاع الدوفيز اللي هوا السياحة شادينوا .الدول الأوروبية ابدات اتوجد لجواز السفر الاخضر والحكومة ما هي شي اهنا .وا اسيادنا راه الصيف على الابواب واش كنتسناو كورونا تمشي .اوا راكم غير كتحلموا كورونا راها باقية امعانا الى ابد الابيدين .
هاته هي نتيجة عدم تقنين اسعار المحروقات ، عندما ينخفض سعر البرميل يحافضون على سعره او تتفلاو على المواطنين بتخفيضات هزيلة ، وعندما يرتفع سعره الزيادة تكون الزيادات صاروخية . ماعرفناش متى ينتهي جشع هاد الشركات ؟
المشكل الكبير المطروح حالياً هو اسعار المحروقات واش ملي كيطلع التمن في العالم كيزيدو بلا مراعاة المواطن وملي كيهبط السوق العالمي كيحيدو 2دريال هدشي خصو المراجعة
إسمها التجارة
نعطيك حلوة مجانا
وفي المقابل نرد 1000000 مليون حلوة في النهار
التلقيح مجاني
لكن أثمنة المواد الأولية إرتفعت .
واش فهمتوا
شريت مليار للشعب التلقيح
و أدخل 100 مليار كل سنة من رفع الأثمان .
فلوس اللبن داهم زعطوط