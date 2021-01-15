دفن "ملك القمار" في جبل الزيتون

دفن "ملك القمار" في جبل الزيتون
صور: أ.ف.ب
الجمعة 15 يناير 2021 - 23:01

دفن الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون الذي توفي خلال الأسبوع الجاري عن 87 عاما، اليوم الجمعة، في المقبرة اليهودية في جبل الزيتون بالقدس المحتلة، في مراسم خاصة بسبب القيود المرتبطة بوباء فيروس كورونا الجديد.

وحضر مراسم دفن أديلسون قطب صناعة الكازينوهات وأحد أشد داعمي إسرائيل عدد قليل من المشيعين بينهم أرملته ميريام أديلسون.

وقدرت ثروته أديلسون الملقب بـ”ملك القمار” بـ35 مليار دولار، بحسب مجلة “فوربس” التي صنفته في المرتبة الـ28 من أصحاب المليارات في 2020.

المقبرة اليهودية الملياردير الأميركي شيلدون أديلسون جبل الزيتون بالقدس المحتلة ملك القمار

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