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‫تعليقات الزوار

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  • سكفاندري
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:14

    يابن سيدي وياخويا وياتنقاني
    ماشي غير رواح وقول درت مرا
    قدرة ربي والمكتوب وين رماني
    حتى نلحق على الناس الكبرى

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  • حمزة
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:17

    حاولت نصبر راسي ما نضحكش ولكن ملي تاصل بالبوليس من القبر ضحكت بالدموع

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  • الجاهل
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:18

    اصحاب ليك داخل المانطا وداخل البيت هههههه اوا خوذ العبرة قبل ماتموت الموت ديال بصح وحيد عليك الخنز ام الخباءت ورجع لله ربما اغفر ليك هيهات اهيهات في ظلمات القبر وعدابه

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  • عمااد
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:27

    أضحكني هاد الفيديو، هههه لاحول ولا قوة إلا بالله

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  • عبد الهادي
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:34

    هذا هو ءوج العبث وقمة الجنون والله في خلقه شؤون

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  • تخربيق عربي
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:35

    هذا اسمه تخربيق. الرجل بغا يدير البوز. لا اكثر. مثله مثل معترض الترامواي. لم يرمي بنفسه للتهلكة.

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  • أستاذة وطنية
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:42

    والله حتى هذ الزمان بنادم تسطى محاولة الانتحار بطريقة بشعة بتأثير الخمر على دماغه وعندما ربما استفاق منه ندم على فعلته وطلب الشرطة لانقاده

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  • لا حول ولا قوة إلا بالله
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:49

    المبدعون ينفعون الناس بالعلم والاختراعات والتكنولوجية والجهال ينفعون الناس بالجهل والتخلف ورغم ذلك مازالوا يقولون أنهم أذكى من غيرهم.أضيفوا هذا إلى الاثنين اللذان اعتراضا مسار الطروماي عندنا.لا حولة ولا قوة إلا بالله

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  • لولود
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:50

    قطع الإسمنت ثقيلة كما يبدوا يستحيل على رجل في كامل قواه أن يتمكن من حملها وغلقها على نفسه و بالأحرى رجل مخمور !!!!؟؟؟

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