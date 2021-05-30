واقعة غريبة .. تونسي يدفن نفسه حيا ثم يطلب النجدة!
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تعليقات الزوار9
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يابن سيدي وياخويا وياتنقاني
ماشي غير رواح وقول درت مرا
قدرة ربي والمكتوب وين رماني
حتى نلحق على الناس الكبرى
حاولت نصبر راسي ما نضحكش ولكن ملي تاصل بالبوليس من القبر ضحكت بالدموع
اصحاب ليك داخل المانطا وداخل البيت هههههه اوا خوذ العبرة قبل ماتموت الموت ديال بصح وحيد عليك الخنز ام الخباءت ورجع لله ربما اغفر ليك هيهات اهيهات في ظلمات القبر وعدابه
أضحكني هاد الفيديو، هههه لاحول ولا قوة إلا بالله
هذا هو ءوج العبث وقمة الجنون والله في خلقه شؤون
هذا اسمه تخربيق. الرجل بغا يدير البوز. لا اكثر. مثله مثل معترض الترامواي. لم يرمي بنفسه للتهلكة.
والله حتى هذ الزمان بنادم تسطى محاولة الانتحار بطريقة بشعة بتأثير الخمر على دماغه وعندما ربما استفاق منه ندم على فعلته وطلب الشرطة لانقاده
المبدعون ينفعون الناس بالعلم والاختراعات والتكنولوجية والجهال ينفعون الناس بالجهل والتخلف ورغم ذلك مازالوا يقولون أنهم أذكى من غيرهم.أضيفوا هذا إلى الاثنين اللذان اعتراضا مسار الطروماي عندنا.لا حولة ولا قوة إلا بالله
قطع الإسمنت ثقيلة كما يبدوا يستحيل على رجل في كامل قواه أن يتمكن من حملها وغلقها على نفسه و بالأحرى رجل مخمور !!!!؟؟؟