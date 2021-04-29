دليل بالدارجة يقرب العمل السياسي من الشباب

قصد تشجيع الشباب المغاربة على الاهتمام بالسياسة في بعدها الانتخابي وتوسيع دائرة استيعاب المشهد السياسي بالمملكة، صدر، على بعد بضعة شهور على الاستحقاقات الانتخابية، دليل جديد، بالدارجة المغربية، حول “المشاركة الانتخابية للشباب”.

يندرج إعداد دليل المشاركة الانتخابية للشباب في إطار استكمال أهداف مشروع أكاديمية الريادة، في نسختها الرابعة، المنظمة من طرف شبكة الرواد الشباب بتيفلت، بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول شتيفتونغ ـ المغرب.

ويطمح هذا الدليل، الذي سهر على إعداده بدارجة أقرب من لغة الحديث اليومي إلى اللغة العربية كل من أنس هدان والطيب لعبي وعز العرب حلمي ويعقوب فرحات، إلى “تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، من خلال تبسيط المفاهيم والمساطر، حتى تكون في متناول الجميع ويستطيعوا تطبيقها في الواقع”، و”تقوية انخراطهم المدني، ومساعدتهم على المرور من وضعية المتفرجين إلى وضعية الشباب الفاعل والمنخرِط داخل المجتمع”.

وتشدد هذه الوثيقة على أن مشاركة الشباب في النقاش العمومي وإسهامه في عملية اتخاذ القرار صار “ضرورة ملحة”، في ظل التطورات المحلية والعالمية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، المرتبطة بالأزمة التي خلفها فيروس “كورونا”، وما يطرح من أسئلة “حول البنية السياسية لبلادنا، ومسألة الاختيارات الإستراتيجية في السياسات العمومية، ونقاش الأولويات”.

ويرى الدليل في انتخابات 2021 “فرصة نوعية لتجديد التحسيس والتعبئة في صفوف الشباب المغربي لمصالحته مع المشاركة السياسية والانتخابية، بهدف إسماع صوته ومساهمته في التغيير (اللي كانتمناوه لبلادْنا)”.

ويقدم هذا الدليل تصنيفا لتموقعات الأحزاب السياسية المغربية، من اليمين الوسطي إلى اليسار الراديكالي، مصنفا حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار” بكونهما من “يسار الوسط” إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما يقدم تاريخا موجزا للأحزاب السياسية المغربية.

ويعرف هذا المنشور الجديد بدور الانتخابات التشريعية في تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في مؤسسة البرلمان، بوصفها سلطة تشريعية لها الحق في اتخاذ القرارات وسن القوانين وتقييم عمل الحكومة والقبول بها أو ردها والتصويت على القرارات الحكومية، إضافة إلى كونها بوابة يعبر فيها المواطنون عن أنفسهم عن طريق ممثليهم.

ويتحدث الدليل عن الانتخابات الجماعية والجهوية ومهمتها في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، والفرق بين الانتخابات الجماعية والانتخابات الإقليمية والانتخابات الجهوية، وطرق المشاركة في العملية الانتخابية، تصويتا وترشحا ومراقبة، وكيفية التصويت وشروطه.

كما يوضح الدليل شروط الترشح وكيفيته ومسطرته، وكيفية المشاركة في مراقبة الانتخابات لرصد الممارسات الممنوعة قانونا.