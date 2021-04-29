دليل بالدارجة يقرب العمل السياسي من الشباب

قصد تشجيع الشباب المغاربة على الاهتمام بالسياسة في بعدها الانتخابي وتوسيع دائرة استيعاب المشهد السياسي بالمملكة، صدر، على بعد بضعة شهور على الاستحقاقات الانتخابية، دليل جديد، بالدارجة المغربية، حول “المشاركة الانتخابية للشباب”.
يندرج إعداد دليل المشاركة الانتخابية للشباب في إطار استكمال أهداف مشروع أكاديمية الريادة، في نسختها الرابعة، المنظمة من طرف شبكة الرواد الشباب بتيفلت، بشراكة مع مؤسسة هاينريش بول شتيفتونغ ـ المغرب.
ويطمح هذا الدليل، الذي سهر على إعداده بدارجة أقرب من لغة الحديث اليومي إلى اللغة العربية كل من أنس هدان والطيب لعبي وعز العرب حلمي ويعقوب فرحات، إلى “تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، من خلال تبسيط المفاهيم والمساطر، حتى تكون في متناول الجميع ويستطيعوا تطبيقها في الواقع”، و”تقوية انخراطهم المدني، ومساعدتهم على المرور من وضعية المتفرجين إلى وضعية الشباب الفاعل والمنخرِط داخل المجتمع”.
وتشدد هذه الوثيقة على أن مشاركة الشباب في النقاش العمومي وإسهامه في عملية اتخاذ القرار صار “ضرورة ملحة”، في ظل التطورات المحلية والعالمية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، المرتبطة بالأزمة التي خلفها فيروس “كورونا”، وما يطرح من أسئلة “حول البنية السياسية لبلادنا، ومسألة الاختيارات الإستراتيجية في السياسات العمومية، ونقاش الأولويات”.
ويرى الدليل في انتخابات 2021 “فرصة نوعية لتجديد التحسيس والتعبئة في صفوف الشباب المغربي لمصالحته مع المشاركة السياسية والانتخابية، بهدف إسماع صوته ومساهمته في التغيير (اللي كانتمناوه لبلادْنا)”.
ويقدم هذا الدليل تصنيفا لتموقعات الأحزاب السياسية المغربية، من اليمين الوسطي إلى اليسار الراديكالي، مصنفا حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار” بكونهما من “يسار الوسط” إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما يقدم تاريخا موجزا للأحزاب السياسية المغربية.
ويعرف هذا المنشور الجديد بدور الانتخابات التشريعية في تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في مؤسسة البرلمان، بوصفها سلطة تشريعية لها الحق في اتخاذ القرارات وسن القوانين وتقييم عمل الحكومة والقبول بها أو ردها والتصويت على القرارات الحكومية، إضافة إلى كونها بوابة يعبر فيها المواطنون عن أنفسهم عن طريق ممثليهم.
ويتحدث الدليل عن الانتخابات الجماعية والجهوية ومهمتها في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، والفرق بين الانتخابات الجماعية والانتخابات الإقليمية والانتخابات الجهوية، وطرق المشاركة في العملية الانتخابية، تصويتا وترشحا ومراقبة، وكيفية التصويت وشروطه.
كما يوضح الدليل شروط الترشح وكيفيته ومسطرته، وكيفية المشاركة في مراقبة الانتخابات لرصد الممارسات الممنوعة قانونا.
و بالدارجة ، خاص الاحزاب اللي قالوه ف براميجهوم يطبقوه، وبالدارجة يبقاو دائما باتصال مع المواطنين ،وبالدارجة ،يدافعو على الجهة ديالهوم بشراسة ف جميع الميادين ،وبالدارجة يبعدو على المال الحرام.
علاش كتوسخوا واجهات المدارس برسومات الانتخابات. علاش السباغة. هادي عمروا فهمتها.
الشباب المغربي انتبه إلى أن الدولة تدعوه إلى العمل السياسي ولكن في مباريات بعض الوظائف في المغرب كل من بحثوا في ملفه ووجدوه مارس عملا سياسيا أو نقابيا أوجمعويا يقصى من النجاح في المباراة بسبب ذلك فلهذا يحدر الشباب من العمل السياسي
وهل العمل سياسي الانتخابي يقتصر فقط على فترة الانتخابات و بعد ذلك يغيبون؟؟ المرجو من الأحزاب السياسية في هذه البلاد السعيدة أن يخافو الله في المواطنين.
الناس عاقت ماكاين الدارجة لا شنوية
الله ينعل لي ما يحشم …. الدارجة هي لي غادة تقرب العمل السياسي من الشباب الم تخجلوا من انفسكم ان كان لكم نفس غارقون في الفساد القانوني والاخلاقي والعلاقاتي وترمون المشاكل على الدارجة المسكينة المغلوبة على والمعدبة اصلا بالتجديد اليومي يا سادة لينخرط الشباب في السياسة يجب ان تعاد كل القوانين النظمة للاحزاب ملها دون استثناء لا يمكن لرئيس ان يقود الحزب اكثر من ولايتين ون تتجدد اللجان كل سنتين والبرلمان ان يخفض راتبه حتى لا يصبح مطمع وان يحاسب كل من تحمل المسؤولية اثناء عمله بواسطة لجان مالية تعين من طرف المجلس الاعلى للقضاء ربما يفكر الشباب في السياسة اما الدارجة فلا قدرة لها على هذا الحمل الثقيل. لك الله يا وطني