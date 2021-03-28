دماء "الرفيق آيت الجيد" تؤجج غضب يساريين على المعطي منجب

يحاول المؤرخ المغربي المعطي منجب أن يقارب بين قوتين “متناقضتين” داخل المجتمع، من باب توسيع ”هامش” المناورة لتحقيق ديمقراطية “كاملة”، كما يقول، القوة الإسلامية “المعتدلة” والقوة اليسارية؛ لكن هذه المحاولة تصطدم دوما برفض واسع من طرف بعض الوجوه اليسارية المغربية، بسبب قضية محمد بنعيسى آيت الجيد.
وأثار خروج منجب في تصريحات إعلامية بشأن قضية آيت الجيد ومحاولة تبرئة الطرف الإسلامي في القضية الكثير من ردود الفعل الغاضبة من هذه الخطوة، التي اعتبر نور الدين جرير، الناطق الرسمي باسم الطلبة القاعديين التقدميين نهاية الثمانينيات، أن “فيها تحاملا وتزويرا لحقائق تاريخية تستحق وضعها رهن إشارة الرأي العام”.
وقال منجب إن “قضية آيت الجيد” طالها التقادم، وإن الشاهد في هذه القضية سبق أن حوكم من أجل ذلك”؛ وهو ما يرفضه الناشط حماد بدوي، الذي قال: “عندما يتعلق الأمر بالشهيد محمد بنعيسى يبدو أنك لا تتصرف كمؤرخ، وأنك لا تمحص الوقائع والشواهد كما يقتضي الأمر من دارس للتاريخ مثلك”.
وأضاف بدوي في رده على ادعاءات منجب: “سرديتك عن الصراع داخل الجامعة بين “اليساريين والإسلاميين” لا تستند إلى وقائع تاريخية شاملة، وهي مكيفة لتخدم أطروحتك المركزية حول “تطور الحركة الإسلامية إلى حركة ديمقراطية”.
وقال الناشط ذاته بأن “اغتيال الشهيد بنعيسى، الذي لا تراه إلا نكرة، قد حدث في سياق محاولة استئصال اليسار الجامعي على مدار سنوات، والذي توج بما هي عليه الجامعة اليوم من تراجع على كل المستويات”.
أما سعيد زريوح، الذي كان من بين رفاق بنعيسى آيت الجيد، فوجه هو الآخر رسالة إلى المعطي منجب، قال فيها: “من حقك أنت وأصدقائك في الفكرة، أن تحاولوا تذليل المسافات بين اليمين واليسار والماضويين والتقدميين حتى تتشكل جبهة وكتلة وازنة ضد المخزن”.
وأضاف الناشط اليساري ذاته: ”من حقك، السيد المعطي منجب، أن تنتمي إلى كل التنظيمات السياسية التي تريد، دون أن تمتلك بطاقة عضوية واحدة حتى تتمكن من الحضور في كل غرف صياغة القرار المعارض وتلعب دور المنسق وصائغ البيانات والبلاغات.. من حقك ومن صلب حريتك أن تمارس السياسة بالطريقة التي تفيدك وتفيد عائلتك”.
واستدرك زريوح كلامه: “لكن ليس من حقك أن تزور التاريخ، وتقتل الشهداء مرتين وتمسح آثار الاغتيال السياسي بتصريح عابر في حوار عابر. ليس من حقك، أيها المعطي، التصرف في دم الشهداء؛ وحتى اعتقالك كمعارض سياسي لا يمنحك شرعية إعادة كتابة التاريخ بما يفيد نزواتك السياسية”.
وختم حديثه قائلا: “دم الشهيد آيت الجيد بنعيسى لم ولن يكون مادة للمساومات والمقايضات السياسية؛ لأن هذا الدم سال فداء لقيم كبيرة، وليس لأسباب سياسوية عابرة”.
دم الشهيد آيت الجيد ليس للمساومة وليس للتلاعب السياسي. وموقف الدكتور المعطي منجيب فيه نباهة وفطنة يسارية عالية وانتباه ذكي الى الاستغلال السياسوي لهذا الملف. والله لو بُعث آيت الجيد لرفض أن يُتاجَر بدمه وأن يتم استغلاله لضرب مناضل إسلامي ذي مصداقية.
قضية منجب منتهية الصلاحية فخطط المخزن أصبحت بليدة…
أظن اننا يجب أن نتعلم ونعلم المجتمع المدني ان رقي المجتمعات وتقدمها في زمننا هذا هو المحاسبة وبهذه الطريقة نبدأ في القضاء على الفساد المالي و الإداري. فبدلا في النبش في القبور والتاريخ والهروب إلى الأمام يجب عليكم جميع ان تخضعوا لسال من أين لك هذا. فأنت يا اخونا مجيب ام تجيبنا على هذا السؤال من أين لك تلك الأموال التي بحوزتك.
مادا عن عشرات الاسلاميين الدين قتلوا من طرف اليساريين.مقتل الجيد.حق اريد به باطل.العديد من قادة اليسار حاليا.ايديهم ملطشة بدماء العديد من الطلبة.اذا فتح ملف الجيد.فليفتح ملف الطلبة الاسلاميين الدين قتلوا في الجامعات.بامر وتنفيذ قادة اليسار حاليا.
رحم الله الرفيق أيت الجيد كنا نلقبه أيام الجامعة بالهواري بومدين المغربي وكانت لديه ابتسامة الأمير البريطاني ويليام.
المعطي مرتزق وخائن لوطنه يتملق ويخدم أجندان المنظمات الغربية التي تعادي مصالح الوطن، ويتوصل منها بمئات الملايين سنويا باسم حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يمسح أحدية اليسار وجماعة ياسين الجيحي الذي يعتبر ناطق باسمها بشكل غير رسمي… يتملق هنا وهناك وما بغاش يترجل، وينضم أو أن ينتمي لإطار سياسي لكي لا يفتضح أمره.
ومع ذالك…
”من حقك، السيد المعطي منجب، أن تنتمي إلى كل التنظيمات السياسية التي تريد، دون أن تمتلك بطاقة عضوية واحدة حتى تتمكن من الحضور في كل غرف صياغة القرار المعارض وتلعب دور المنسق وصائغ البيانات والبلاغات.. من حقك ومن صلب حريتك أن تمارس السياسة بالطريقة التي تفيدك وتفيد عائلتك “لكن ليس من حقك أن تزور التاريخ، وتقتل الشهداء مرتين وتمسح آثار الاغتيال السياسي بتصريح عابر في حوار عابر. ليس من حقك، أيها المعطي، التصرف في دم الشهداء؛ وحتى اعتقالك كمعارض سياسي لا يمنحك شرعية إعادة كتابة التاريخ بما يفيد نزواتك السياسية”.
دم الشهيد آيت الجيد بنعيسى لم ولن يكون مادة للمساوات والمقايضات السياسية؛ لأن هذا الدم سال فداء لقيم كبيرة، وليس لأسباب سياسوية عابرة”.
هذه الجعجعات الإديولوجية الفارغة هي الطامة الكبرى التي ابتلي بها المشهد النضالي!الكل يتكلم و يدافع عن المناضلين و الشهداء و لا أحد يمشي على نهجهم و نضالهم! أقصى ما يقدمه أشباه المناضلين هو التشدد في الموقف و الإديولوجيا مع التشدد في التراخي و الاستسلام على مستوى الفعل! ماذا قدم اليسار و الإسلاميون للشعب غير تناحرهم في الحرم الجامعي و المناظرات المتنافرة و المظاهرات الصوتية! على صورة و نهج الأنظمة العربية الديكتاتورية الفاشلة المطبعة المضبَِّعة، متحدون في و على التفرقة!هل هذا زمن اليسار الحالم الراديكالي؟ الصين دولة شيوعية و تعي أنها في زمن الرأسمالية!الصين ناجحة لأنها تعرف كيف تتأقلم إيديولوجيا و فعليا! أما الإسلاميون فيعتقدون أن التوكل و الصلاة و الدعاء بدون الفعل و التضحيات هي محركات التاريخ!لماذا لا يتحد اليساريون و الإسلاميون للعمل معا من أجل تغيير الواقع؛ بعد ذلك يتجهون للشعب ليكون حكما بينهما ليفصل في شأن مشروعيهما بصناديق الاقتراع! إن كان أصلا للشعب اعتبار لدى الطرفين!صراع في الحرم الجامعي و استسلام تام خارج أسواره!مفارقة عجيبة!
و أنا طالب في الثمانينات بكلية العلوم بالرباط لم اكن أفهم ما علاقة السياسة بالعلوم و ما دخل نيلسون مانديلا و توقف الدراسة في المدرجات و الآن و أنا على أبواب التقاعد أعي انا السياسة كانت متنفس لمن لا علاقة له بالعلوم
ضاعت مجتماعتنا في النقاشات الفارغة و اغلب من اراد الاستمرار في الطريق العلمي هاجر
اسلوبه متواضع فكيف انه استاد جامعي و لكن يضغط حتى لا يزاول عمله
غريب أمر اليساريين الخونة، أنا مواطن عادي بسيط من الجنوب الشرقي أستغرب لأمر هذه الفئة الشادة التي تعادي وحدة التراب المغربي وتدعي النضال من أجل الدمقراطية الأوطان كالعرض
يا ربي انهم يزايدون علينا ونحن ما زلنا احياء نرزق،ويريدون ان يصورون أنفسهم أنهم الكل في الكل ،ولولاهم ما تطورت الجامعة المغربية،نحن أيضا مررنا من هذه الجامعة وراينا أمامنا تيارات عدمية تجاوزها الزمن ، تيارات عنيفة ،لا تعرف معنى الحوار ،وتترفع عن معنى وجودها في الجامعة من اجل الدراسة والتحصيل العلمي الجاد والرصين وتتكلف بالوصاية على الجميع في ادعاء تام انها تمثل طلبة المغرب وأصبحت بقدرة قادر هي القوة التي تحيي وتميت وتاتي بالربيع والشتاء أنى ارادت وكيفما شاءت ،تعطل الدرس،وتشوش السير العادي للجامعة وتعلن المقاطعة والإضرابات وهلم جرام،،والطالب العادي الذي يمثل الاغلبية لا يستطيع ان يعلن عن امتعاضه وعدم رضاه عن هذا النوع النقابي الذي قفز الى الامام باسم الاديولوجيا والدين والعرق وأصبح يصول ويجول ويتطرف متجاوزا العنف الى حدود الجريمة في حق أناس أتوا في الأصل ليدرسوا ووجدوا أنفسهم يوءدون ادورا اخرى بعيدة عن الدرس وبعيدة عن هموم الطالب المغربي،وشخصيا أراها وكنت أراها ترف فكري شاذ وجودها وعدمها في الجامعة سيان وكنت أفضل ان تبقى الجامعة حصن للعلم بدونهم ،،وكبرت وأخذت حقي من العمر ولم اتغير