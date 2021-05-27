دوجي تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

دوجي تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء
صورة: د.ب.أ
الخميس 27 ماي 2021 - 01:51

أطلقت شركة دوجي ساعتها الذكية DG Band الجديدة، والتي تمتاز بأنها مقاومة للماء؛ حيث يمكنها تحمل ضغط ماء يبلغ 5 ATM ، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تعتمد على شاشة قياس 1.05 بوصة تدعم الإدخال بالإصبع، بينما تبلغ دقتها 240 × 120 بيكسل.

وينبض بداخل الساعة المعالج Nordic 52840، كما يتم إنشاء الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، كما أنها مزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب ومراقبة النوم. ويتوفر ما يصل مجموعه إلى 14 ملفا رياضيا.

ويمكن أيضا تشغيل المساعد الصوتي أمازون Alexa من الساعة الذكية.

الساعة الذكية المقاومة للماء الهواتف الذكية شركة دوجي

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