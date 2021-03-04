دورتموند يفكر في طلب خدمات يوسف النصيري

يبدو أن يوسف النصيري، مهاجم وهداف نادي إشبيلية الإسباني، سيكون أحد أبرز الأسماء المستهدفة خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظير المستويات التي يقدمها الدولي المغربي مع الفريق “الأندلسي”، منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

وحسب صحيفة “أورو سبورت”، فإن نادي بروسيا دورتموند يفكر جديا في إمكانية ضم يوسف النصيري إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصا في حال مغادرة النرويجي إيرلينغ هالاند لصفوف الفريق الألماني، بما أن الأخير بات محط اهتمام مجموعة من الأندية، بما فيها ريال مدريد الإسباني.

ومن جهة أخرى، وحسب تقارير صحافية إسبانية، فإدارة النادي “الأندلسي” بدأت في التحرك من أجل تحصين هدافها، إذ تستعد لتعديل عقد النصيري وفق شروط مالية أفضل، إضافةً للرفع من قيمة الشرط الجزائي.

ويقدم النصيري مستويات لافتة للأنظار مع ناديه إشبيلية، حيث يتصدر لائحة هدافي ناديه؛ فيما يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا، خلف كل من ليونيل ميسي (19 هدفا) ولويس سواريس (16 هدفا)، وجيرارد مورينو (14 هدفا).