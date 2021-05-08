دورتموند يهدي بايرن ميونخ لقب "البوندسليغا"

توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي، في رقم قياسي جديد، مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزغ بـ3-2، اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وحقق هوفنهايم فوزا كبيرا على ضيفه شالكه بحصة 4-2، كما فاز فولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين بثلاثية نظيفة، وتعادل فيردر بريمن مع باير ليفركوزن سلبيا.

بايرن، الذي يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم، يتصدر البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي لايبزغ، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين، حيث جاء لقبه الأول في عام 1932، ثم الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليغا في موسم 1963-1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليغا تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي، لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في تكرار لإنجاز الفريق سنة 2013، كما تضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.