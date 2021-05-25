دوكاتي تطلق الموديلات الجديدة من عائلة Hypermotard 950

قدمت شركة دوكاتي موديلات 2022 الجديدة من عائلة Hypermotard 950، كما أعلنت عن تقديم نسخة SP بألوان من رياضات السباقات.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن عائلة الموديلات الجديدة تشمل إصدارات Hypermotard 950 و Hypermotard 950 RVE و Hypermotard 950 SP؛ حيث تم الاحتفاظ بالمفهوم العام مع الإطار الأنبوبي المكشوف ومجموعة العادم المرتفعة في الموديلات الجديدة.

وتعتمد العائلة على سواعد محرك V2 سعة 937 سم مكعب وبقوة 114 حصان/96 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، كما حصلت الدراجة على تعديلات على نظام نقل الحركة.

وأشارت دوكاتي إلى أن لون الطلاء الجديد لنسخة SP يستلهم موديلات السباقات. وتشمل الميزات الأخرى مجموعة التعليق الخاصة من Öhlins مع حركة مسار نبض أطول، وعجلات مسبوكة، ومفتاح Quickshifter قياسي لنقل السرعة إلى أعلى وأسفل.

ويستمر الموديل Hypermotard 950 العادي في الظهور باللون الأحمر، بينما يتميز الموديل Hypermotard 950 RVE بطلاء “الجرافيتي”. ولم تعلن دوكاتي بعد عن أسعار موديلات العام الجديد.