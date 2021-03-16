"دوكاتي" تطلق الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse

"دوكاتي" تطلق الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 01:48

بالتعاون مع دار الأزياء “فاست هاوس” أطلقت شركة دوكاتي الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse، والذي يقتصر انتاجه على 800 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الخاص الجديد يقوم على أساس الموديل Scrambler Desert Sled، مشيرة إلى أنه يمتاز من خلال الطلاء والرسومات الخاصة، والعجلات المطلية باللون الأسود.

ويتألق الموديل الخاص باللون الأساسي الأسود مع الرمادي، مع ظهور خاص للون الأحمر على الإطار. وتعتمد الدراجة على سواعد محرك V2 بقوة 73 حصان/66 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويأتي الموديل الخاص مع مجموعة ملابس تتألف من تي شيرت ذي أكمام قصيرة وتي شيرت ذي أكمام طويلة وجاكت وقبعة.

ويتوفر الموديل الخاص Desert Sled Fasthouse بحلول نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 12 ألف و 190 يورو.

Desert Sled Fasthouse الشركة الإيطالية الموديل الخاص شركة دوكاتي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
استعدادات منتخب قصار القامة
الإثنين 15 مارس 2021 - 21:30

استعدادات منتخب قصار القامة

صوت وصورة
العسل بجهة بني ملال خنيفرة
الإثنين 15 مارس 2021 - 18:31

العسل بجهة بني ملال خنيفرة

صوت وصورة
"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس
الإثنين 15 مارس 2021 - 17:10

"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس

صوت وصورة
احتجاج حاملي الشهادات
الإثنين 15 مارس 2021 - 16:33

احتجاج حاملي الشهادات

صوت وصورة
نهاية جريدة "أخبار اليوم"
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:28

نهاية جريدة "أخبار اليوم"

صوت وصورة
احتجاج مطرودي لارام
الإثنين 15 مارس 2021 - 14:28

احتجاج مطرودي لارام