"ديل" تقدم شاشات منحنية جديدة لعشاق الألعاب

"ديل" تقدم شاشات منحنية جديدة لعشاق الألعاب
صورة: د.ب.أ
السبت 17 أبريل 2021 - 01:37

كشفت شركة ديل النقاب عن شاشتي الألعاب S2722DGM و S3233DGM المنحنيتين الجديدتين بقياس 27 و32 بوصة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل 27 بوصة يمتاز بمعدل انحناء يبلغ 1500R، في حين أن معدل انحناء الموديل 32 بوصة يبلغ 1800R.

وتتمتع الشاشتان بدقة وضوح QHD، بينما تبلغ نسبة التباين 3000: 1، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99 %.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 165 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية أو 2 مللي ثانية.

ومن المزايا الأخرى المتعلقة بالألعاب خاصية VRR و AMD FreeSync.

ومن المقرر أن تطرح ديل الشاشتين الجديدتين بالأسواق في يونيو القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

الكمبيوتر تكنولوجيا شاشة الألعاب شركة ديل

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