"ديهلر" تجري تعديلاتها على بي إم دبليو X7 M50i

"ديهلر" تجري تعديلاتها على بي إم دبليو X7 M50i
صورة: د.ب.أ
الخميس 27 ماي 2021 - 01:50

أجرت شركة “ديهلر” تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو X7 M50i، زادت معها قوة السيارة حوالي 100 حصان على الأقل.

وأوضحت شركة التعديل السويسرية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك السيارة V8 سعة 4ر4 لتر، زادت قوته 100 حصان/80 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى لتصبح 630 حصان/830 نيوتن متر، ويقدم المستوى الثاني من التعديلات قوة 646 حصان/850 نيوتن متر.

ولتتناسب السيارة مع المعدلات الجديدة تم تزويد مجموعة التعليق، ونظام النبض الهوائي بوحدة إلكترونية لخفض الهيكل، كما توفر شركة التعديل للسيارة الألمانية طاقم جنوط مسبوك بلون يختاره العميل بنفسه. ويوفر البرنامج للمقصورة الداخلية بعض التجهيزات الفاخرة مثل السجاد الفاخر، ودواسات الألومنيوم.

النبض الهوائي سيارة بي إم دبليو شركة "ديهلر"

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