ديوان شاعر مغربي يقترب من نيل "جائزة العقيق"

يعد ديوان “يشبهه الصفاء” للشاعر المغربي أنس أمين من الدواوين المرشحة لنيل جائزة العقيق للشعر بالمملكة العربية السعودية.

وكان قد سبق للديوان نفسه الفوز بالجائزة الأولى والمركز الأول في المسابقة الشعرية العربية المنظمة من قبل دار ديوان العرب بمصر، في دورتها الثالثة سنة 2020 والتي حملت اسم الشاعرة الراحلة نجيبة أرهوني.

كما حظي الديوان بطبع مجاني على حساب الدار، حيث كان مقررا أن يقام له حفل توقيع في فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة لسنة 2021 لولا الإجراءات الاحترازية جراء جائحة “كورونا”، كما يرتقب تواجده قريبا في معرض تونس الدولي للكتاب من 2 إلى 11 أبريل المقبل.

الديوان متوفر، الآن، بجملون، أكبر متجر لتوزيع الكتب. كما يوجد متوفرا في مكتبة العبيكان ورفوف مكتبة أونلاين من دار ديوان العرب للنشر والتوزيع.

وديوان “يشبهه الصفاء” ديوان عمودي، يشمل على 212 ورقة، تضمنت 29 قصيدة منسحبة على 520 بيتا في مدح حليلته أم ملاك الأستاذة بهيجة الرايس، التي قال عنها في مقدمة ديوانه: “ولعل السياحة القرائية في ديوان (يُشْبِهُهُ الصَّفَاءُ) لَمَّعَ دُرراً من فضائلها، وتغنى بمحامد أفعالها علاوة على دماثتها وصلاحها؛ ما جعل مدحي ينسكب لها في دِنِّ الوفاء والتقدير اللذيْن تستأهلهما سبيكة بهجتي”.

كما يعد ديوان “يشبهه الصفاء”، وفق ورقة تقديمية له، “أول ديوان عمودي في مدح الزوجة وبكل حروف المعجم باعتبار الألف المقصورة حرفا، فضلا على أن الشاعر أنس أمين ركب في متن ديوانه جميع أنواع القوافي؛ ما يجعل هذا الديوان جديدا في موضوعه، وفي منهج كتابة القصائد، علاوة على أنه ضمن فيه كثيرا من الأدوات البلاغية التي كادت تندثر في الشعر العمودي المعاصر ذات المسحة الجمالية، فضلا على توظيفه لمعجم لغوي جزْلٍ ورصين ينبض بالبعد الوجداني والرومانسي”.